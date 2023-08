ปลอดภัยแล้ว! ทีมตำรวจท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือ ‘น้องหมา’ จากเจ้าของขี้เมา ณ สถานีรถไฟ วูล์ฟแฮมป์ตัน ประเทศอังกฤษ โดยจะเร่งสอบสวนต่อไป

รายงานจาก BBC เผยข้อมูลจาก สำนักงาน ตำรวจขนส่งของอังกฤษ (BTP) ได้รับข้อความแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ณ สถานีรถไฟ วูล์ฟแฮมป์ตัน ประเทศอังกฤษ

โดยรับรายงานเกี่ยวกับ หญิงสาวรายหนึ่ง มีอาการมึนเมา และกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลสุนัขของเธอได้อย่างเพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ และทำการควบคุมตัวเจ้าตูบ นำสุนัขขึ้นรถชั่วคราว เพื่อดูแลสวัสดิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของสุนัขตัวดังกล่าว

โดยทาง สำนักงาน ตำรวจขนส่งของอังกฤษ (BTP) ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงทาง Twitter (X) ชื่อบัญชี ‘@BTPBlackCountry’ ทำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทันที เพราะในภาพ เผยให้เห็น ‘เจ้าตูบ’ ที่มีสีหน้าฉงนปนเศร้าสร้อย ในชุดเสื้อเชิ้ตลำลองพอดีตัว สีฟ้าอ่อน ติดกระดุมจนถึงคอ

แววตาของ ‘เจ้าตูบ’ ที่มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเอาทาสหมาถึงกับเอ็นดูกันเป็นแถว รวมไปถึงเป็นห่วงในความปลอดภัยของน้องหมา อีกด้วย

อย่างไรก็ดี สุนัขตัวดังกล่าวจะได้รับการดูแล และจะมีการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ต :

Yesterday our officers received a text report regarding a female who was intoxicated and not adequately caring for her dog.

Officers attended and ensured the welfare of the dog whilst further enquiries are ongoing to establish any offences #SeeItSayItSorted 🐶 pic.twitter.com/tsYl3ldGeh

— BTP Black Country (@BTPBlackCountry) August 19, 2023