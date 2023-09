จุดจบสายแซ่บ! หมอเตือนสติก่อนกิน “ปูปลาร้า” เจอเคสคนไข้วัย 15 เจ็บหน้าอก เอกซเรย์เจอพยาธิยั้วเยี้ยเต็มปอด – โพรงฝีหนอง 10 ซม. อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

เรียกว่าเป็นเครื่องเตือนใจ หลายๆ คน ที่มี “ส้มตำปูปลาร้า” เป็นจานโปรด หลัง “นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์” อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ได้เปิดเคสคนไข้วัย 15 ปี ที่มาหาหมอด้วยอาการเจ็บหน้าอก

แต่เมื่อตรวจดูกลับพบเรื่องน่าตกใจ เพราะเจอพยาธิยั้วเยี้ยอยู่ในปอด และคาดว่าสาเหตุ มาจากส้มตำปูปลาร้า ผ่านเฟซบุ๊ก “Suraphan Charoentanyara” โดยระบุข้อความว่า



“ตั้งสติก่อนกิน ตำปูปลาร้าดิบ คนไข้ เด็กชาย อายุ 15 ปี จากประเทศลาว ดื่มสุราใช้บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีโรคประจำตัว

เจ็บหน้าอกชายโครงด้านขวาล้าง ปวดไปด้านหลัง 10วัน ไปหาคลีนิคฉีดยากล้ามเนื้ออักเสบ 4วันต่อมาไข้สูงหนาวสั่นไอ ปวดมากขึ้นจนนอนไม่ได้ มา รพ. เอ็กซเรย์ปอด โพรงฝีหนองในปอดขวา 10 เซนติเมตร





CT chest : necrotizing pneumonia with lung abscess formation 10cm at RLL

Hypodensity lesion at segment 8 liver possible early liver abscess

Sputum exam G/s ,AFB, mAFB : not seen organism

แปลกๆ lung abscess ส่วนใหญ่ G/S มักจะเจอ bacteria มากมาย อายุยังน้อยแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว CXR ไม่เหมือน. EVALI จากบุหรี่ไฟฟ้า

แต่กินเหล้า อาจจะทำให้ aspiration pneumonia lung abscessแต่ ไม่น่าจะมี liver abscess

ถามประวัติว่ากินของดิบมั้ย ตอนปกติไม่กินแต่ตอนเมาไม่รู้ สงสัย กลุ่ม parasites ทำ bronchosccope ล้าง ดู wet smear เท่านั้นแหละครับ ว้าวุ่นเลย เต็มไปด้วย #paragonimus วิ่งไปมา

เต็มไปหมด มันเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่ อาศัยในปูน้ำจืด แถวบ้านเรา ชอบเอาไปใส่ตำปูปลาร้า คิดว่าดองเค็มแล้วพยาธิมันตายแต่มันไม่ตาย คนกินเข้าไป พยาธิ ไชออกมาจากลำไส้ ขึ้นไปตับ ขึ้นไปในปอด เกิดโพรงฝีในปอด”