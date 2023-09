สื่อไอทีเผย Apple อาจต้องเรียกคืน iPhone 15 Pro และ Pro Max หลังเจอปัญหาเครื่องร้อนจัด-แบตเตอรี่เสื่อม ตัวอย่างเคสดัง หนุ่มโทรศัพท์มือถือบวมจนใส่เคสไม่ได้

วันนี้ (30 ก.ย. 66) รายงานจาก ‘SamMobile’ แม้ว่า Apple จะได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากการเปิดตัว iPhone 15 Series ที่ประกอบไปด้วย iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ใช้งานมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว

ทว่าดูเหมือนบรรดาคำชมจะถูกบดบังด้วยข้อร้องเรียนว่า ‘iPhone 15 ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ และดูเหมือนว่าจะ มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อน’ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ Apple ต้องเรียกคืนเรือธงรุ่นล่าสุด

โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่จะมาจากผู้ใช้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งร้องเรียนเกี่ยวกับ ‘ความร้อนสูงเกินไป’ เนื่องจากรุ่นมาตรฐานและรุ่น Plus ไม่มีชิป Apple A17 ใหม่ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อน

โทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 15 Pro พบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องความร้อนอย่างรุนแรง โดยมีผู้ใช้บัญชี reddit รายหนึ่ง แชร์รูปภาพโทรศัพท์ iPhone 15 Pro ของตนที่บวมขึ้นบริเวณด้านล่างของหน้าจอ

โดยเจ้าตัวเผยว่า “รับโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย. 66) แต่ไม่ได้ทันสังเกต พอลองใส่เคสเมื่อสองสามวันก่อน ถึงสังเกตเห็นว่ามันไม่พอดี จึงกำลังจะตัดสินใจสั่งเคสใหม่ แต่ก็พบว่าโทรศัพท์บวมจริงๆ แต่ก็ยังคงใช้งานได้ในขณะนี้”

จากกรณีดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุความร้อนไม่มีที่ระบายและสะสมอยู่ภายในตัวเครื่อง และเป็นไปได้ว่าการกระแทกเคสบนตัวเครื่องจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น

ทั้งยังมีรายงานจากผู้ใช้ที่ประสบปัญหา ‘เครื่องร้อนจนไม่สามารถสัมผัสได้’ ซึ่งหากปล่อยไว้ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้รวดเร็วหรือชิ้นส่วนภายในได้รับความเสียหายได้

อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าตัวเครื่อง iPhone 15 Pro หรือ iPhone 15 Pro Max จะไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมด อาจมีบางเครื่องที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องร้อน

แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้ใช้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และอาจจะมีน้ำหนักมากพอให้ Apple มีสิทธิ์เรียกคืนเครื่องได้ โดยเฉพาะ iPhone 15 Pro หรือ iPhone 15 Pro Max เนื่องจากปัญหาความร้อนที่มีมากเกินไป ในรุ่น iPhone 15 Pro และ Pro Max

อย่างไรก็ดี สาวกไอโฟนชาวไทยอย่าเพิ่งตกใจ เพราะขณะนี้ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Apple โดยกำลังเร่งตรวจสอบปัญหา ซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไร คงต้องติดตามกัน

ท่ามกลางความคิดเห็นจากชาวเน็ต อาทิ ‘ฝันร้ายคนรักไอโฟน’ ‘เอ้า แย่เกิน’ ‘รอชี้แจงดีกว่า’

Woah. Someone’s iPhone 15 Pro turned into a spicy pillow (swollen battery 💣) after the guy started using it in a case and then noticed the case didn’t fit properly coz the iPhone’s got thic. What is going on? 😳

Samsung’s curse hitting apple lmao. 💀Hope its just a rare issue.… pic.twitter.com/Yfv2RHCXAn

— Zaryab Khan (@xeetechcare) September 28, 2023