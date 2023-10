ผอ.สนามบินภูเก็ต แจงแล้วปมแอร์สนามบินภูเก็ตไม่เย็น ทำนักท่องเที่ยวต่างชาติบ่น พบชิลเลอร์หรือเครื่องทำความเย็นรั่ว คาดอย่างช้า 4 ทุ่มคืนนี้ใช้งานได้ 100%

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.66 นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยถึงกรณีร้องเรียนสนามบินภูเก็ตแอร์ไม่เย็นว่า เครื่องปรับอากาศของสนามบินเกิดปัญหามาประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว โดยมีปัญหาเฉพาะบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 3 และชั้น 4 เท่านั้น ส่วน ชั้น 1 และชั้น 2 อุณหภูมิปกติ เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นทางของเครื่องปรับอากาศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์แรกเจ้าหน้าที่พยายามหาจุดต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา แต่หาไม่เจอ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการระดมอัดน้ำยาแอร์เพิ่มตลอดในช่วงสัปดาห์แรก เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในอาคารผู้โดยสาร โดยในช่วงที่เครื่องปรับอากาศมีปัญหานั้น พบว่ามีอุณภูมิภายในอาคารเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

“เจ้าหน้าที่เพิ่งจะพบจุดรั่วของชิลเลอร์หรือเครื่องทำความเย็นที่เป็นปัญหา เมื่อช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการเร่งรัดซ่อมบำรุง คาดว่าอย่างเร็ว 2 ทุ่ม หรืออย่างช้าไม่เกินภายในไม่เกิน 4 ทุ่มคืนนี้ เครื่องปรับอากาศทุกตัวในสนามบินจะกลับมาทำความเย็นเป็นปกติได้ 100% ส่วนกรณีที่ร้องเรียนว่าทางสนามบินไม่ได้ตอบชี้แจงผู้โดยสารกรณีปัญหาแอร์ไม่เย็นนั้น ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสนามบินแจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ภายในสนามบินให้ผู้โดยสารรับทราบต่อเนื่อง” นายมนต์ชัย กล่าว

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณเวลา 12.47 น. ของวันนี้ (19 ต.ค.) เจ้าหน้าที่รายงานอุณหภูมิภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินภูเก็ต มาให้ตนทราบ โดยบริเวณผู้โดยสารขาเข้าบัสเกทขาเข้า ชั้น 1 อุณหภูมิ 25.5-26.4 C ตรวจคนขาเข้า ชั้น 2 อุณหภูมิ 24.3-25.1 C บริเวณผู้โดยสารขาออกโถงเช็คอิน ชั้น 3 อุณหภูมิ 25.9-26.2 C ตม.ขาออก ชั้น 3 อุณหภูมิ 25.1-25.3C บัสเกทขาออก ชั้น 1 อุณหภูมิ 23.8-25.1C และชั้น 4 อุณหภูมิ 25.8-26.7C