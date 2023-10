ดราม่าจวกยับ พิพิธภัณฑ์พยายามซ่อนรอยปริชุดระดับตำนานของ “มาริลีน มอนโรว์” หลัง “คิม คาร์เดเชียน” ใส่ไปงาน Met Gala ประจำปี 2022

วันนี้ (20 ต.ค. 66) เรียกได้ว่าดราม่าเข้าไม่หยุดไม่หย่อน แม้ว่างานจะจบไปเป็นปีแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนดราม่าของตัวแม่อย่าง “คิม คาร์เดเชียน” (Kim Kardashian) จะไม่จบลงง่ายๆ

จากกรณีงานบนพรมแดงงาน Met Gala 2022 ที่ ‘คิม คาร์เดเชียน’ ได้หยิบชุดแห่งประวัติศาสตร์มาชุบชีวิตอีกครั้ง ด้วยการสวมใส่ชุดฉลองวันเกิดประธานาธิบดี John F. Kennedy ของ “มาริลีน มอนโรว์” (Marilyn Monroe) ที่ถูกเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It Or Not! จนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล

โดย ‘มาริลีน มอนโรว์’ ได้สวมชุดดังกล่าวในปี 1962 นั่นเอง ด้วยระยะเวลาและความเป็นภาพจำ จึงทำให้ชุดดังกล่าว ถูกนำออกมาประมูลในราคาเสียดฟ้า ก่อนจะถูกซื้อโดยพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ 175 ล้านบาทนั่นเอง

ทั้งนี้กระแสดราม่าก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีข่าวลือว่า ‘คิม คาร์เดเชียน’ จะสวมใส่ชุดดังกล่าว นักอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหลายท่านออกมา ย้ำเตือนถึงความกังวลเรื่องความเสียหายของชุดที่อาจจะตามมา

แม้ว่า ‘คิม คาร์เดเชียน’ จะยืนยันว่าชุดได้รับการป้องกันอย่างดีและมีผู้ดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งตัวเธอเองยัง ยอมลดน้ำหนักกว่า 7 กิโลกรัม ในเวลา 3 เดือน เพื่อที่จะสวมชุดดังกล่าวให้ได้ โดยไม่ต้องเกิดการปรับแก้ไขชุด

ดราม่ายิ่งโหมกระหน่ำมากขึ้น เมื่อเธอใส่ชุดดังกล่าวไปร่วมงาน Met Gala 2022 จริงๆ จนโดนโซเชียลจวกยับวิพากษ์วิจารณ์หนักมากว่า ‘สรีระของเธอไม่เหมาะที่จะใส่ชุดดังกล่าว เป็นเหตุให้ ชุดได้รับความเสียหาย ผ้ายืด มีรอยปริ และคริสตัลบางส่วนหายไป’

อย่างไรก็ดี ทางพิพิธภัณฑ์ออกมาชี้แจงแก้ข่าวดราม่าว่า ชุดดังกล่าวไม่มีความเสียหายใดๆ

ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ เมื่อบัญชีแฟนคลับของ ‘มาริลีน มอนโรว์’ ทางอินสตาแกรม ‘marilynmonroecollection’ ออกมาโพสต์จวกแรงไปถึงพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ว่า “ทางพิพิธภัณฑ์พยายามซ่อนความเสียหายของชุด!”

โดยบัญชีดังกล่าวแนบภาพพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ทางพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! กำลังปกปิดด้านหลังและด้านข้าง ของชุดอันโด่งดังนี้จากสายตาของสาธารณชน แม้ว่าทางพิพิธภัณฑ์จะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ชุดดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายใดๆ หลังจากที่ ‘คิม’ นำไปสวมใส่ออกงาน Met Gala ปี 2022

ทว่าปัจจุบันชุดดังกล่าวถูกจัดแสดงแตกต่างออกไปจากเดิม โดยในตอนแรกก่อนที่ ‘คิม’ จะใส่ชุดนี้ มันถูกจัดแสดงในกล่องแก้วและสามารถมองเห็นด้านข้างและด้านหลังของชุดได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้การจัดแสดงเผยให้เห็นว่าด้านหลังและด้านข้างของชุดทั้งหมด ถูกบังไม่ให้มองเห็นแล้ว

โดยทางบัญชีดังกล่าวคาดว่า นี่อาจเป็นการซ่อนความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผ้าชิ้นหนึ่งติดอยู่ที่ด้านบนของชุดเดรสซึ่งพาดลงไปที่ด้านหลังของเสื้อผ้าอีกด้วย

เมื่อมีคนสอบถามพนักงานว่าทำไมถึงต้องติดแผงด้านหลังตู้ เพื่อบดบังการมองเห็นด้านหลัง และด้านข้างของชุด ด้านพนักงานแจ้งว่า “ทำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยี่ยมชมพยายามเปิดด้านหลังตู้โชว์”

พร้อมทั้งแนบภาพเปรียบเทียบความเสียหาย ของชุดดังกล่าว เช่น ภาพคริสตัลที่หลุดรุ่ย

ทั้งยังตั้งคำถามอีกว่า “หากชุดไม่ได้รับความเสียหาย ทำไมคุณจึงซ่อนด้านหลังและด้านข้างของชุดไม่ให้สาธารณชนเห็น”

พร้อมทั้งแนบคลิปวิดีโอ นาทีที่ ‘คิม คาร์เดเชียน’ และทีมงานพยายามสวมใส่ชุดดังกล่าวอย่างทุลักทุเล ท่ามกลางชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันสนั่น และขอให้ทางพิพิธภัณฑ์ออกมาชี้แจง คลายข้อสงสัยด่วน

ที่มา : marilynmonroecollection