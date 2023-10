เปิดนาที ชายออสซี่ช็อก ถูกวาฬหลังค่อมพุ่งชน ลากลงน้ำ 30 ฟุต ขณะกำลังโต้คลื่น โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ

กระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์คลิปวิดีโอสุดอึ้งแสดงวินาทีวาฬหลังค่อมโผล่ขึ้นมาจากน้ำชนกับกระดานอย่างจังจนเป็นเหตุให้กระดาษพลิกคว่ำ โชคดี นักโต้คลื่นรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตามรายงาน เจสัน บรีน นักโต้คลื่นชาวออสเตรเลียวัย 55 ปี กำลังโต้คลื่นแบบวิงฟอยล์นอกชายฝั่งโมนาเวล ชายหาดทางตอนเหนือของซิดนีย์เมื่อเวลา 10.30 น. ทันใดนั้นลูกวาฬหลังค่อมก็แหวกผิวมหาสมุทรโผล่ขึ้นมาจากน้ำข้าง ๆ กระดานของเขา

ช่วงเวลาอันน่าสะพรึงกลัวและเหตุการณ์อันเหลือเชื่อนี้ถูกบันทึกด้วยกล้องโกโปร ซึ่งวิดีโอแสดงภาพนาทีลูกวาฬกระโจนจากน้ำ ก่อนจะทับลงไปที่เจสันที่กำลังกรีดร้องเสียงดัง ตามรายงาน เจสันถูกลากไปใต้ผิวน้ำจากการถูกกระแทกและเชือกข้อเท้าของเขาก็ขาด

เจสันใช้เวลาสักครู่เพื่อรวบรวมสติตัวเอง และสามารถปีนกลับขึ้นไปบนกระดานได้ ขณะที่หางของปลาวาฬพุ่งกลับใต้คลื่น โดยเจสันกล่าวกับสำนักข่าวไนท์นิวส์ว่า “วาฬทับลงมา ดิ่งตรงมาหาผมและติดอยู่ในสายรัดข้อเท้าของผม พูดตามตรงมันอาจจะลากผมลงไปได้ 20 หรือ 30 ฟุต”

“ผมคิดว่ามันจบลงแล้ว จากนั้นผมก็รู้สึกว่าสายรัดข้อเท้าขาด และคิดว่า ‘ขอบคุณพระเจ้า’ และขึ้นมาบนจุดสูงสุดได้” นอกจากนี้ เจสันเขาบอกว่า เขาสัมผัสได้ถึงผิวหนังของวาฬที่ปะทะกับตัวเขา “มันเป็นลูกวัวตัวใหญ่ ถ้ามันมีเพรียง ผมคงถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ เพราะร่างของวาฬอยู่ข้าง ๆ ผมตลอดเวลา”

แต่โชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกิดเหตุ นอกจากนี้ ยังมีพยานให้ที่เกิดเหตุอย่างพอล เนตต์แบ็ก ซึ่ง กำลังถ่ายทำการเล่นเซิร์ฟของเจสัน ซึ่งเห็นวาฬโผล่เหนือน้ำทับเจสันพอดี “ผมอยากถ่ายต่อ แต่แล้วผมคิดว่าอาจมีคนเสียชีวิต ผมจึงหยุดถ่ายทำ” พอลกล่าว

“Just got hit by a whale!”

A wing surfer has filmed an unbelievable encounter in Mona Vale.

STORY: https://t.co/1yA2rX3yMC#9News pic.twitter.com/0bD5s5ycWf

— 9News Sydney (@9NewsSyd) October 25, 2023