สวยสมมง! ซาลิน่า ฮอด์จคีส จากผู้เข้าประกวดนางงามโดนบูลลี่ สู่การคว้าตำแหน่ง Miss Grand Surin 2024 มุ่งสู่เป้าหมายเดินหน้าคว้ามง ‘มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล’

ปิดม่านการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการประกาศชื่อ ซาลิน่า ฮอด์จคีส MGSR 02 เป็นผู้ครองมงกุฎ Miss Grand Surin 2024 สาวงามหนึ่งเดียวที่หน้าสวยสมบูรณ์แบบทุกองศา ตรงคอนเซ็ปต์ “From Surin to Rising Global” หรือ “เปิดประตูสุรินทร์สู่อินเตอร์” เตรียมมุ่งสู่เป้าหมายเดินหน้าคว้ามง ‘มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล’ เวทีนางงามระดับประเทศ

ผ่านไปแล้วกับค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยกับการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 รอบตัดสิน (Final Competition) ที่จัดขึ้นในที่ 29 พฤศจิกายน 66 ที่จ.สุรินทร์ ซึ่งสาวงามทั้ง 8 คนสุดท้าย ได้ประชันกันเป็นครั้งสุดท้ายบนเวทีที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เกินจินตนาการ พาผู้ชมและแฟนนางงามเดินทางสู่ดินแดนใหม่ “เปิดประตูสุรินทร์สู่อินเตอร์”

พร้อมเต็มอิ่มกับโชว์การประกวดที่ไม่เหมือนทุกครั้งและปังกว่าที่เคย โดยงานนี้มีคณะกรรมการคุณอ้วนรีเทริ์น ดาราอาวุโส กูรูนางงาม และคุณโบว์ เบญจสิริ วัฒนา ดาราสาวเซ็กซี่ร่วมด้วย โดยมีแม่แพนเค้ก ณ โกยคำ นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจแห่งตำนาน รับหน้าที่พิธีกรดำเนินการประกวด ร่วมกับเบนซ์ วรภพ สุขสุทธิ์ CEO บริษัทสุขสุทธิ์ เอนเตอร์เทนเม้น ทีม Organiser ผู้จัดเวทีมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ล่าสุด

การประกวดเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงเปิดตัวสุดปังโดยผู้เข้าประกวด 8 คนสุดท้าย ต่อด้วยการประมวลภาพกิจกรรมเดินแบบแบรนด์ Misty MYNX งานแถลงข่าว ซาลิน่า ฮอด์จคีส และเดินแบบเครื่องเพชร Marigold Jewelry Bangkok ในงานThe Forward-Thinker : CEOs Exclusive ประเทศออสเตรเลีย โดยร้าน Olivia flower สนับสนุนดอกไม้สวยทั้งสองงาน

โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณเจนนี่ วาณ่า ผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 และ CEO แบรนด์อาหารเสริมเพื่อผู้หญิง วาณ่า Vhanna กำหนดกิจกรรมล้วนเข้มข้นและช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเธอให้พร้อมสำหรับค่ำคืนนี้ โดยเฉพาะการประชันโฉมกันอย่างเผ็ดร้อนใน รอบชุดว่ายน้ำ

พร้อมการแสดงสุดพิเศษ ปีกนางฟ้าสวมใส่กับชุดว่ายน้ำ คอนเซปต์ Vhanna’s Angels Paving the Way for Surin’s Global Success ความหมายคือ เทพธิดาของวาณ่า นำทางสู่ความสำเร็จระดับโลกให้กับสุรินทร์ ชุดชั้นในและว่ายน้ำจากคอลเล็กชันพิเศษแบรนด์ Wacoal

ต่อมาเป็นรอบ 8 คนสุดท้ายเผยโฉมอีกครั้งใน รอบชุดราตรี (Evening Gown Competition) ที่เปล่งประกายสวยจับใจ จนทั้งเหล่า Celebrity committee และแฟน ๆ ลุ้นกันหนักมากทั้งประเทศ และเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับเวทีมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 เมื่อพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

และตามมาด้วยการอำลาตำแหน่งของคณาพร พัฒนพันธ์ มิสแกรนด์สุรินทร์ 2023 และการเผยความงามในรอบ Final Look พร้อมโชว์ไหวพริบในการตอบคำถาม 3 คนสุดท้าย จากคุณอ้วนรีเทริ์น คุณโบว์ เบญจสิริ วัฒนา ดาราสาว และคุณเจนนี่ วาณ่า

แล้ววินาทีสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับโมเมนต์จับมือลุ้นมง และเมื่อพิธีกรประกาศชื่อ ซาลิน่า ฮอด์จคีส MGSR 02 เป็นผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 เรียกเสียงเฮแสดงความยินดีอย่างท้วมท้น

ขณะที่ MGSR04 บีบี สุปาณี ราชนาม ผู้เข้าประกวดตัวแทนอ.ศรีขรภูมิ คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 , MGSR07 ครีมา นาราษฎร์ ผู้เข้าประกวดตัวแทนอ.สังขะ ได้รองอันดับ 2 , MGSR06 จีด้า จิฎารัตน์ จิรภัทท์ภูวนนท์ ผู้เข้าประกวดตัวแทนอ.โนนนารายณ์ ได้ Popular Vote

ขอบคุณภาพจากกองประกวด Miss Grand Surin 2024