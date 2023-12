“ซาลิน่า ฮอด์จคีส” มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 กับลุกส์ First Breakfast หลังรับมง เผยเคยถูกบูลลี่ตัวเล็ก เป็นนางงามไม่ได้ ด้านเจนนี่ วาณ่า ดันซอฟต์พาวเวอร์ต่อ

หลังคว้ามง Miss Grand Surin 2024 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 66 ที่ผ่านมา ล่าสุดเช้าวันนี้ คุณเจนนี่ วาณ่า ผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 และ CEO แบรนด์อาหารเสริมเพื่อผู้หญิง วาณ่า Vhanna

ได้ออกมาเปิดเผยภาพด้วยลุกส์ Morning Breakfast ของ “ซาลิน่า ฮอด์จคีส” Miss Grand Surin 2024 ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่สาวงามที่ชนะเลิศจะออกมาเปิดภาพกันให้ชมหลังรับมงในยามเช้า ซึ่งในวันนี้ซาลิน่าก็ได้มารับประทานมื้อเช้าที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับการดูแลอย่างดีจากคุณรัชนก วงศ์อารีย์สันติ กรรมการบริหารโรงแรมทองธารินทร์ สุรินทร์

นอกจากการรับประทานมื้อเช้าแล้ว “ซาลิน่า” ได้เปิดใจถึงการประกวดในรอบต่าง ๆ อย่างการตอบคำถามในรอบชุดราตรี ที่คัดเหลือ 3 คนสุดท้าย ที่เธอได้คำถามจากคุณโบว์ เบญจสิริ วัฒนา ดาราสาว ที่เธอพยายามตอบให้โยงเกี่ยวกับตัวเองประเด็นบูลลี่ว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าสมัครประกวดเพราะรูปร่างตัวเล็ก

ซาลิน่า กล่าวว่า ตนพยายามทำออกมาให้ดีที่สุด และพยายามเต็มที่ ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการประกวดทุกอย่างเสมอภาค ทุกคนเท่าเทียมกัน ให้เกียรติกันในคำว่าเวทีมิสแกรนด์ คือการแข่งขันความสามารถรอบด้านให้ได้นางงามที่พร้อมใช้งาน

“ทุก ๆ โมเมนต์มีความหมายกับซาลิน่ามาก แต่เรื่องที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการได้รับการสนับสนุนจากแม่เจนนี่ วาณ่า มาก ๆ และจากทุกคน จากแฟนนางงามทั้งในจ.สุรินทร์ และนอกพื้นในอีกหลายจังหวัด ที่คอยส่งกำลังใจมาให้และในวัน Final ก็ยังเดินทางมาเชียร์ถึงหน้าเวที อ.ปราสาท ที่อยู่ห่างไกลจากอ.เมือง จ.สุรินทร์ ถึง 39 กิโล ซึ่งตนรู้สึกซาบซึ้งมาก”

ซาลิน่า กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ ครอบครัวไม่สมบูรณ์ เพราะพ่อกับแม่เลิกกันก็ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตและจิตใจแย่ลง ตนตั้งใจทำงานหลายอาชีพมาก ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง รับเสื้อผ้ามือสองจากตลาดปัฐวิกรณ์มาขาย เพื่อให้อยู่รอดได้ในแต่ละเดือน และรับงานเป็นนางแบบ งานรีวิว ไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยเท่าไหร่ก็รับทุกงาน

“ช่วงชีวิตวัยเด็ก โดนบูลลี่ถึงเรื่องเรามีดีแค่หน้าตา หน้าสวยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ รูปร่างเล็ก ตัวเล็ก เป็นนางงามไม่ได้หรอก แต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ความพยามไม่เคยทรยศเราเลย เพียงแค่เราเชื่อในตัวเอง กฎแรงดึงดูดจะทำหน้าที่ของมันเอง”

คุณเจนนี่ วาณ่า กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้ เจนนี่ได้รับไม้ผลัดต่อจากผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์คนก่อน ซึ่งระยะเวลาการจัดงานแค่ 1 เดือน 10 วันเท่านั้น แม้เวลาจัดงานจะน้อยและกระชั้นชิดมาก แต่เจนนี่รักคนจ.สุรินทร์มาก เจนนี่สัญญาจะให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ปี 2024 ทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวของจ.สุรินทร์ อย่างเต็มที่

คุณรัชนก กล่าวว่า โรงแรมทองธารินทร์ พร้อมที่จะซัพพอร์ตมิสแกรนด์สุรินทร์ เพราะจะได้นำจ.สุรินทร์ ออกสื่อสายตาของคนทั่วประเทศทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจของจ.สุรินทร์ ได้กระจายไปทุกภาคส่วน เรามีห้องพัก ห้องสูทพร้อม และมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่บรรจุคนได้มากถึง 3,000 คน มีห้องจัดเลี้ยงทั้งเล็กและใหญ่ สามารถรองรับคนประชุมได้มากมายแล้วก็รับอีเวนท์ใหญ่ได้ และมีห้องอาหาร 3 ห้องอาหาร พร้อมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ต่าง ๆ ครบวงจร

คุณเสริมศักดิ์ ชาโนสี ที่ปรึกษา Business Consultant โรงแรมทองธารินทร์ กล่าวว่า แบรนด์เส้นฝ้ายใยไหม มีสาขาอยู่ในโรงแรมทองธารินทร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ 20 จังหวัดในภาคอีสานเป็นผ้าที่พ่อแม่ชุมชนต่าง ๆ ทอให้กับเรานำมาออกแบบ แล้วรังสรรค์เป็นชุดไทยประยุกต์ ชุดราตรี

เราพร้อมสนับสนุนให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ปี 2024 ได้สวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างกระแสเป็นที่นิยม ส่งเสริมให้กับคนทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ก็เพื่อพยายามผลักดันผ้าไหมจ.สุรินทร์ ไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลก

ด้านกอง Miss Grand Surin 2024 เขียนแคปชันไว้อีกว่า First Breakfast as a Queen! This morning at Thong Tarin Surin Hotel, I’m not just enjoying a delightful breakfast but also savoring my first day as Miss Grand Surin 2024. It’s a surreal feeling, full of gratitude and excitement for the journey ahead. Here’s to new beginnings!