เทอร์มินอล 21 ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในงาน “GIFT FEST 2024 The Christmas Bear” ตื่นตา ตื่นใจ กับตุ๊กตาหมีขนาดบิ๊กไซซ์สูง 6 เมตร พร้อมกองทัพน้องหมีสุดคิวท์กว่า 5,000 ตัว ชวนยกขบวนมาพักผ่อนช่วงปีใหม่แบบสุดฟิน เต็มอิ่มมินิคอนเสิร์ตศิลปินดัง พร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทั้ง 3 สาขา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 66 – 2 มกราคม 67

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โดย บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกับแคมเปญ “GIFT FEST 2024” พร้อมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่ชวนให้ทุกท่านไปเช็คอิน ฟินกับจุดถ่ายรูปสุดตระการตา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Christmas Bear” พบกับตุ๊กตาหมีขนาดบิ๊กไซซ์สูงถึง 6 เมตร! โดดเด่นเป็นแลนด์มาร์ค และกองทัพน้องหมีสุดคิวท์กว่า 5,000 ตัว ที่ยกขบวนมาตกแต่งไว้ทั่วทั้งศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทั้ง 3 สาขา อโศก พัทยา และพระราม3 พร้อมจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง สนุกกับกิจกรรมบันเทิงต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ รวมทั้งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2567

สาขา อโศก พบแลนด์มาร์คสุดโดดเด่น ด้านหน้าศูนย์ฯ กับตุ๊กตาหมีขนาดบิ๊กเบิ้มสูงถึง 6 เมตร ! พร้อมละลานตาไปกับบรรยากาศแห่งความสุขที่เหล่าน้องหมีมายืนต้อนรับ ให้ทุกจุดเป็นมุมทำคอนเทนต์แบบคิวท์สุด ๆ รวมทั้งมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง บริเวณ ชั้น G – Rome และกิจกรรมไฮไลท์ทั่วทั้งศูนย์ฯ ดังนี้

The TOYS วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

ลุลา วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

วี วิโอเลต วันที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

DEPT วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมสร้างสีสันในช่วงคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าที่รอต้อนรับทุกท่านอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วงร้องประสานเสียงจากคณะนักร้องคริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์ ที่มาช่วยสร้างบรรยากาศก่อนคริสต์มาส วันที่ 23 ธันวาคม เวลา 18.00 น., วงดนตรีเล่นสดจาก THE FABFOUR

วันที่ 25 – 26 ธันวาคม เวลา 13.00 และ 18.00 น., การแสดง Balloon Man Magic จาก Free Man Show วันที่ 28 ธันวาคม เวลา 12.00, 15.00 และ 18.00 น., การแสดง The Mask Fancy จากคณะ Free Man Show วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 12.00, 15.00 และ 18.00 น. และ BEARS PARADE ขบวนพาเหรดของเหล่าน้องหมีที่มาร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้ม วันที่ 24 – 25 ธันวาคม วันละ 3 รอบ เวลา 12.00, 14.00 และ 16.00 น. และสุดท้ายพบกับการแสดง Santa Bear Dance โดยคณะ ARE YOU SHOW เวลา 12.00, 15.00 และ 18.00 น.

สาขา พระราม3 ต้อนรับทุกท่านในธีมสวนสนุกเมืองหิมะ พบกับม้าหมุน และลานหิมะที่บริเวณ River Square พร้อมด้วยตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่มาพร้อมความสูงถึง 6 เมตร! ยืนต้อนรับอย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าศูนย์ และเรียกเสียงกรี๊ดให้สนั่นพระราม3 ด้วยปรากฏการณ์ความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พร้อมชิลไปกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน CHRISTMAS CONCERT ที่รวมเหล่านักร้องตัวแม่ตัวพ่อของวงการมาไว้ที่นี่ ได้แก่

PiXXiE วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

“นนท์” ธนนท์ วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

“อิ้งค์” วรันธร วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

Bamm วันที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

PAPER PLANES วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

SERIOUS BACON วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

และต่อเนื่องความสนุกหลังจบมินิคอนเสิร์ตกับ CELEBRATE FIRE WORK ชื่นชมความสวยงามของพลุสุดตระการตา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทุกท่านจะได้รับชมเป็นที่แรกส่งท้ายปี ในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 21.00 น. ลานริมน้ำชั้น 2 – French Village

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ มาเอาใจหนูน้อย อย่าง CHRISTMAS KIDS CONTEST ชวนคุณหนูๆ อายุ 4-7 ปี ร่วมประกวดหนูน้อยซานต้า-ซานตี้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ในวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 17.00 น. บริเวณลานริมน้ำชั้น 2 – French Village รวมทั้งคึกคักกับ CHRISTMAS SANTA TROOP ที่จะตระเวนสร้างสีสัน พร้อมแจกรอยยิ้มให้ทุกท่านทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ธันวาคม วันละ 4 รอบ เวลา 12.00, 14.00, 16.00, และ 18.00 น.

สาขา พัทยา สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสดใสรื่นเริง ในธีมหมู่บ้านซานต้าที่ขนขบวนเหล่าซานต้ามาสร้างสีสันภายในงาน พร้อมทั้งยังมี Inflatable ซานต้าน้องหมียักษ์ ความสูง 6 เมตร ที่ยืนเด่นรอต้อนรับทุกท่านบริเวณต้นคริสต์มาสหน้าศูนย์การค้าฯ ม้าหมุนหรรษา สำหรับคุณหนูๆ ชวนมาสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และเทศกาลอาหารต้อนรับลมหนาว โชว์บินโดรนธีมพิเศษ รวมทั้งอัดแน่นกิจกรรมทั้งภายในศูนย์ และบริเวณรอบนอก ดังนี้

4 EVE วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 19.00 น. บริเวณชั้น G – Paris

MUSKETEERS วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 19.00 น. บริเวณชั้น G – Paris

SARAH SALOLA X DOUBLEAM X JIXGO วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 19.00 น. บริเวณลานเครื่องบิน

SLAPKISS วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 19.00 น. บริเวณชั้น G – Paris

THE FABFOUR วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 14.00,16.00 และ 18.00 น. บริเวณชั้น G – Paris

วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 18.00,20.00 และ 22.00 น. บริเวณลานเครื่องบิน พบกับกิจกรรมสร้างสีสัน และความหรรษาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ไม่ว่าจะเป็น SANTA&SANTY KID FASHION SHOW วันที่ 23 ธันวาคม เวลา 16.00 น. และ 18.00 น. , X’ Mas Dance

วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 14.00 และ 16.00 น. , SANTA TROOP วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 14.00 น.,16.00 น. และ 18.00 น. บริเวณชั้น G – Paris และที่พลาดไม่ได้ไฮไลท์สิ้นปีนี้ วันที่ 24 – 25 ธันวาคม พบการโชว์บินโดรนสุดตระการตามากกว่า 300 ลำ ที่มาในธีมตรีมคริสต์มาสสุดพิเศษสำหรับลูกค้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยาเท่านั้น

แล้วมาเอาใจคุณหนูร่วมฉลองปีใหม่นี้ไปด้วยกันใน งาน MEET & GREET ข้าวนึ่งข้าวซอย น้องหมาเน็ตไอดอล วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 21.00 น. บริเวณชั้น G – Paris สนุกกับ SANTA KIDS PARADE ขบวนพาเหรดซานต้า-ซานตี้ตัวน้อย วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 19.00 น และ KID MAGIC SHOW โชว์มายากลโดยหนูน้อยคนเก่ง

วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 20.00, 22.00 และ 24.45 น. – 00.00 น. บริเวณลานเครื่องบิน และชวนครอบครัวร่วมเคาน์ดาวน์ไปด้วยกันกับเหล่ามาสคอตสุดน่ารัก พร้อมรับของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 ชิ้น วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป บริเวณลานเครื่องบิน หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา

โปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า ภายในศูนย์ฯ ครบ 1,500 บาท รับฟรี! แก้วหมี หรือ เพียงแสดง ใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป ห่อของขวัญฟรี และพิเศษยื่งกว่านั้น เพียงถ่ายรูป และเช็คอินพร้อม กด Like &Share รับทันที! พวงกุญแจหมี สุดน่ารัก (จนกว่าสินค้าจะหมด) พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% สำหรับบัตรเครดิต จากธนาคารที่ร่วมรายการ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทั้ง 3 สาขา ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2567

ฉลองปีใหม่ให้สุขแบบสุดปัง ด้วยของขวัญชิ้นพิเศษที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทั้ง 3 สาขา เตรียมไว้มอบให้ทุกท่าน ติดตามโปรดี ดีลเด็ด และข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ได้ทางเว็บไซต์ www.termina21.co.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

ติดตามโปรดีดีลเด็ดและข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ได้ทั้ง 3 สาขา

เทอร์มินอล21 สาขาอโศก www.facebook.com/Terminal21Asok

เทอร์มินอล21 สาขาพัทยา www.facebook.com/Terminal21Pattaya

เทอร์มินอล21 สาขาพระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall