เคยถูกลวนลาม!! ‘ซินดี้’ของขึ้นจวกจนท.ประกาศงดแต่งเซ็กซี่สงกรานต์ป้องข่มขืน(คลิป)

เคยตกเป็นเหยื่อลวนลามช่วงสงกรานต์มาแล้ว อดีตนางแบบดังและนักแสดง ซินดี้ สิรินยา ของขึ้น โพสต์ระบาย หลังได้ยินประกาศจากเจ้าหน้าที่เตือนผู้หญิงไม่ให้แต่งตัวเซ็กซี่ เปิดเผย ป้องกันผู้ชายลวนลาม ข่มขืน โดยเจ้าตัวโพสต์คลิป พร้อม แคปชั่นว่า

“ของขึ้น ขอระบาย Women have the right to dress however we choose, as long as it’s not illegal. Sexual assault and harassment is never the woman’s fault! Tell men to keep their hands to themselves! #rant #basichumanrights #donttellmehowtodress #tellmentobehave”

โดย ซินดี้ บอกว่า ในฐานะคนที่เคยถูกลวนลามมาก่อน ช่วงสงกรานต์นี่แหละ อยากบอกว่า มันไม่ใช่ความผิดผู้หญิงมั้ย ผู้หญิงจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ ตราบใดที่ไม่อนาจาร ไม่ได้ผิดกฎหมาย เข้าใจว่าเมา สนุก แต่ผู้ชายคุณไม่มีสิทธิมาแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิง แบบนี้ถึงทำให้เรื่องสิทธิสตรีของไทยล้าหลัง