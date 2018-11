5 นาทีสุดท้าย เนเธอร์แลนด์ รัวยิงไล่เจ๊า อินทรีเหล็ก พลิกคว้าแชมป์กลุ่ม เนชันส์ ลีก

“อินทรีเหล็ก” ทีมชาติเยอรมนี ยังบู่ไม่เลิกนำก่อน 2-0 แต่สุดท้ายได้แค่เสมอกับ เนเธอร์แลนด์ 2-2 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า เนชันส์ ลีก นัดสุดท้าย ลีก เอ กลุ่ม 1 เมื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา

เยอรมนี อดีตแชมป์โลก 4 สมัย ได้ประตูออกนำก่อนจากลูกยิงไกลของติโม แวร์เนอร์ นาทีที่ 9 และ เลรอย ซาเน่ นาทีที่ 19 แต่เยอรมนีกลับต้านไม่อยู่โดน 5 นาทีสุดท้ายของเกม เนเธอร์แลนด์ ตีไข่แตกจาก ควินซี่ พรอมส์ ในนาที 85 และมาเสียประตูในนาทีสุดท้ายจาก เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ช่วงนาทีที่ 90

จบเกม เยอรมนี ตกชั้นไปเล่นในลีก บี เนชั่นส์ ลีก หนหน้า โดยไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียว ส่วนเนเธอร์แลนด์ พลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์กลุ่มได้สำเร็จ

Virgil van Dijk’s goal Vs Germany; Sending Holland into the next stage of the UEFA Nations League.pic.twitter.com/5PjIdCDagH

— LFC Round Up (@LFCroundup) November 19, 2018