ไวนัลดุม เซอร์ไพรส์เพื่อนหงส์ สวมบท ซานตา แจกของขวัญตอบแทนทำคลีนชีต

กำลังมีความสุขกันอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เพราะหลังจากเก็บชัยเหนือ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่ปรับตลอดกาลแล้ว ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 21 ธ.ค. ยังบุกไปชนะ วูล์ฟแธมตัน 2-0 ทำให้มี 48 คะแนน รั้งจ่าฝูงในช่วงวันคริสต์มาส นี้

ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม จอร์จินิโอ ไวนัลดุม มิดฟิลด์ห้องเครื่องของลิเวอร์พูล จึงทำเซอร์ไพรส์ แต่งตัวเป็นซานตา คลอส แจกของขวัญเพื่อนร่วมทีมในแผงหลังในวันคริสต์มาส หลังจากเก็บช่วยกันเก็บคลีนชีตให้ทีม ในเกมชนะ วูล์ฟแธมตัน 2-0 เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด

"Another clean sheet!"😁😂@GWijnaldum takes us on a tour around the training ground to deliver Christmas gifts to his #LFC teammates. 🎅🎁

Enjoy our festive edition of #ThisIsMelwood, presented by @BetVictor. pic.twitter.com/EwzPobGYCF

