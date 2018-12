อะไรก็ดีไปหมดในวันไร้มู – ป็อกบา โชว์สเต็ปแดนซ์ชุดใหญ่ฉลองชัยเหนือบอร์นมัธ(คลิป)

ปอล ป็อกบา แนวรุกแมนฯยู ในวันที่ไร้ โชเซ่ มูรินโญ่ คอยกดดัน อะไรๆ ในถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในเกมเอาชนะ บอร์นมัธ 4-1 ปอล ป็อกบา ภายใต้การคุมโทนของ โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ยิง 2 ประตู แถมยังสร้างสรรค์เกมได้อย่างไหลลื่น

รอยยิ้ม ของ ป็อกบา กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับ ท่าเต้นอันแสบสันต์หลังพังประตูได้อย่างต่อเนื่อง และ หลังจากมูรินโญ่ ถูกไล่ออก ปอล ป็อกบา กดไปแล้ว 4 ประตู 3 แอสซิสต์

Pogba is such a weirdo 😂 pic.twitter.com/pEwOURjCfR

Paul Pogba practised his celebration in the warm up!! pic.twitter.com/5aejtRzuC0

