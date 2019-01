“เซเรพิซอส”หวังเผด็จศึก”มงคลเพชร” ในศึกONE ETERNAL GLORY

“เซเรพิซอส”หวังเผด็จศึก”มงคลเพชร” ในศึก ONE: ETERNAL GLORY เสาร์ 19 ม.ค.นี้ที่จาการ์ตา – พรุ่งนี้แล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ วัน แชมเปี้ยนชิพ ETERNAL GLORY ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยครั้งนี้มีนักชกไทยที่เข้าร่วมทำศึกคือ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่” หรือในชื่อเดิมว่า “มงคลเดชเล็ก” อดีตแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท สนามมวยเวทีลุมพินี และนักชกคู่ดุเดือดจากสนามมวยช่อง 7 สี ขึ้นสังเวียนบู๊กับแชมป์ WMC ชาวนิวซีแลนด์ “อเล็กซี เซเรพิซอส (Alexi Serepisos)” หรือ “เพชร (Phet)” ในรุ่นฟลายเวท (61.2 กก.) ภายใต้กติกามวยไทย 3 ยก

ระหว่าง “มงคลเพชร” และ “เพชร” ต่างก็มีศักดิ์ศรีแชมป์ค้ำคอด้วยกันทั้งคู่ จึงถือเป็นศึกแชมป์ชนที่ไม่มีใครยอมใคร และไม่มีใครได้เปรียบใคร เพราะทั้งสองต่างก็เป็นน้องใหม่บนสังเวียนแห่งนี้

สำหรับ “อเล็กซี เซเรพิซอส” หรือ “เพชร (Phet)” วัย 24 ปี กับดีกรีแชมป์ WMC ที่การันตีว่าไม่ใช่หมูให้เชือดง่ายๆ บวกกับประสบการณ์ผ่านสังเวียนมา 53 ครั้งสำหรับนักชกชาวต่างชาติถือว่าเยอะทีเดียว ที่สำคัญ เพชร เคยประลองฝีมือกับนักมวยไทยมาแล้วหลายคนบนเวทีมวยภูธรของประเทศไทย

เพชร เชื่อว่าเขารู้จักชั้นเชิงของนักมวยไทยดีพอสมควร แม้ มงคลเพชร ผู้มีดีกรีแชมป์สนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยพ่วงท้าย แต่ เพชร มั่นใจว่าสามารถสร้างปัญหาให้กับคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างแน่นอน

“มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในการได้ขึ้นสังเวียนกับนักมวยที่มีชื่อเสียง และปัจจุบันเขายังชกอยู่ในสนามมวยชั้นนำของประเทศไทย” เพชร กล่าว

ในขณะที่ เพชร มีความชื่นชมและเอ่ยถึงคู่ต่อสู้ของเขาด้วยความเคารพ แต่เมื่ออยู่บนเวที เพชร บอกว่าเขาต้องมุ่งมั่นและทำหน้าที่นักสู้ของตัวเองให้ดีที่สุด

“คุณไม่สามารถที่จะวางแผนต่อสู้กับคนที่เก่งทุกอย่าง แต่ผมไม่เคยวางแผนมาก่อนอยู่แล้ว ผมแค่ไปยืนอยู่ตรงนั้น และค้นหาว่าเขาเก่งอะไร และแผนของผมก็ผุดขึ้นในหัวตอนนั้นเลย”

“หมัดของผมมีพลังมากพอที่จะทำให้คู่ต่อสู้หลับกลางอากาศได้ และผมก็เคยทำสำเร็จกับนักชกไทยมาหลายคน ยิ่งกับนวมเล็ก (นวม MMA) ที่จะใช้แข่งในครั้งนี้ ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง”

เวทีแห่งศักดิ์ศรี วัน แชมเปี้ยนชิพ คือบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในฐานะนักมวยอาชีพของ “เพชร” อเล็กซี เซเรพิซอส สำหรับ “มงคลเพชร” เวทีนี้เป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะนำเขาไปสู่การเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงระดับสากล

แต่ “เพชร” ไหนจะแกร่งกว่ากัน วันเสาร์ที่ 19 ม.ค.นี้รู้ผลแน่

