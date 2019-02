เชลซี ย้ำชัยเหนือ มัลโม ลิ่วยูโรปา ลีก รอบ 16 ทีม ต่ออายุ ซาร์รี่

การแข่งขันฟุตบอล ยูโรปา ลีก รอบ 32 ทีมสุดท้าย นัดที่ 2 “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ของ มัวริซิโอ ซาร์รี่ ที่กำลังมีปัญหาฟอร์มการเล่นในลีก เปิดบ้านรับ มัลโม ทีมดังจากสวีเดน โดยนัดแรก เชลซี ตุนความได้เปรียบมาก่อน 2-1

อย่างไรก็ตาม แฟนบอลเชลซี เริ่มส่งเสียงโห่ใส่ ซาร์รี่ ตั้งแต่ต้นเกม หลังดร็อป จอร์จินโญ่ และ เอเดน อาร์ซาร์ เป็นตัวสำรอง และใช้งาน มัตเตโอ โควาซิซ ในแดนกลาง และ วางเอ็นโกโล กองเต ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกอีกครั้ง

Willian puts it on a plate for Giroud but that goal was all about N’golo Kante 👏 #CFC #CHLMAL pic.twitter.com/HfvVZewzi5

— CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) February 21, 2019