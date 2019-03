แอลเอ กาแล็กซี่ สโมสรดังของเมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ เปิดตัวรูปปั้นของเดวิด เบ็คแฮมอดีตซูเปอร์สตาร์ ผู้พลิกโฉมหน้าฟุตบอลเมืองลุงแซมอย่างเป็นทางการหน้าสนาม ดิกนิตี้ เฮลท์ สปอร์ต ปาร์ก อย่างยิ่งใหญ่

รูปปั้นดังกล่าวเป็นภาพจำของเบ็กแฮม กับจังหวะเตะฟรีคิกอันเลื่องลือ พร้อมกับออกแบบให้แขน และ เท้า เหมือนกับเคลื่อนไหว

เบ็คแฮม ที่ย้ายจากจากเรอัล มาดริด มาอยู่ แกแล็คซี่เมื่อปี 2007 และลงเล่นกับสโมสรถึงปี 2012 พาทีมคว้าแชมป์เมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ คัพ 2 สมัยและซัพพอร์ทเตอร์ ชิลด์อีก 2 สมัย และทำให้โลกลูกหนังรู้จักเมเจอร์ ลีก ซอกเกอร์มากขึ้น โดยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรายแรกๆที่ย้ายมาเล่นในสหรัฐ ก่อนจะมี แฟรงก์ แลมพาร์ด, สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด, ดาวิด บีญ่า, ดิดิเยร์ ดร็อกบา, เธียร์รี่ อองรี, ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ข้ามฟากมาเล่นที่นี่ในช่วงปลายอาชีพนักเตะ

“มันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าลีกของเราคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ ถ้าปี 2006 เดวิดและครอบครัวไม่ตัดสินใจมาอยู่กับแกแล็คซี่และลีกของเรา”ดอน การ์เบอร์ ประธานลีกกล่าว

ด้าน เดวิด เบ๊กแฮม นักเตะดาวค้างฟ้า กล่าวว่า “ความรับผิดชอบของผมต่อสโมสรแห่งนี้,ลีกแห่งนี้และประเทศนี้มากกว่าแค่ในสนาม ผมอยากให้ลีกนี้เติบโต ผมต้องการเป็นส่วนเล็กๆในการพัฒนาลีกนี้และนำนักเตะ,สโมสรและลีกนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคย

