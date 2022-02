อัศวินดัตช์ ผงาดป้องกันแชมป์ - ”ออง ลา" พ่ายปิดบัญชีไตรภาคไม่สำเร็จ ศึกมวยวัน

ปิดม่านศึก ONE: FULL CIRCLE ไปอย่างสุดเดือด เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.65 ณ สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม สองแชมป์โลก “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” และ “โรมัน เคร็กเคลีย” กอดเข็มขัดไม่กระเด็น ส่วนฮีโร่เมียนมา “ออง ลา เอ็น ซาง” กลับบ้านด้วยความช้ำใจ ปิดบัญชีไตรภาคคู่ปรับเก่าไม่สำเร็จ

คู่เอกของศึก ONE: FULL CIRCLE เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดลเวต ของ “อัศวินดัตช์” ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ แชมป์โลกสองรุ่นที่กระชากเข็มขัดทั้งสองเส้นมาจาก “ออง ลา” ขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจากแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต ชาวคีร์กีซสถาน “เคียมเรียน อับบาซอฟ” ที่ขยับน้ำหนักขึ้นมาหวังควงเข็มขัดสองเส้น

รูปเกมโดยรวมแชมป์โลกชาวดัตช์ใช้ความสูงใหญ่ครองเกมภาคพื้นที่ถนัดไว้อย่างเหนือชั้น แต่ด้าน เคียมเรียน ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดหลายครั้ง

กระทั่งยก 3 แชมป์โลกรุ่นเล็กต้านแรงต่อไปไม่ไหว จึงถูก ไรเนียร์ ซับมิชชัน (arm-triangle choke) ในเวลาไม่ถึงนาทีของยกนี้

คู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ของเจ้าบัลลังก์จากยูเครน “โรมัน เคร็กเคลีย” ซึ่งถือเข็มขัดเส้นนี้เป็นคนแรกจนถึงปัจจุบัน เปิดศึกจอมแกร่งจากตุรกี “มูราต อายกูน” ที่อาจหาญขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคนที่สองที่หวังครองเข็มขัดเส้นนี้

หลังระฆังดัง ผู้ท้าชิงพยายามเข้าคลุกวงใน แต่แชมป์ใช้ความสูงใหญ่ออกอาวุธได้ระยะที่ยาวและเข้าเป้ากว่า บวกฟุตเวิร์กเข้าออกว่องไว ซัดผู้ท้าชิงจนได้นับไปก่อน

โอกาสทองหลัง มูราต ลุกขึ้นมาสู้ต่อ โรมัน ไม่รอช้าคว้าหมัดสอยต่อทันที คราวนี้ผู้ท้าชิงหมดสิทธิ์ลุกขึ้นสู้ ถูกปิดฉากไปในนาทีที่ 2.32 ของยกแรก

อีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ ศึกไตรภาคของฮีโร่เมียนมา “ออง ลา เอ็น ซาง” และอริเก่าชาวรัสเซีย “วิตาลี บิกแดช” ที่เคยผลัดแพ้ชนะกันคนละครั้ง แต่ครั้งที่สามนี้ไม่ใช่งานง่าย ต่างฝ่ายหืดจับกันทั้งคู่

บิกแดช ตื๊อ ออง ลา ลงเล่นเกมนอน ขณะที่ ออง ลา ก็พยายามยืนหยัดในเกมยืนที่ตนถนัด ผลัดกันรุกรับอย่างไม่มีใครยอมใคร แต่ภาพรวมฝ่าย บิกแดช มีความแข็งแกร่งชัดเจน และคุมเกมได้ดีกว่า กรรมการจึงชูมือให้ บิกแดช ชนะไปด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์

สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ในรายการ

ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ ชนะซับมิชชัน เคียมเรียน อับบาซอฟ นาทีที่ 0.57 ของยกที่ 3 (ชิงแชมป์โลก รุ่นมิดเดิลเวต)

โรมัน เคร็กเคลีย ชนะน็อก มูราต อายกูน นาทีที่ 2.32 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต)





วิตาลี บิกแดช ชนะคะแนนเอกฉันท์ ออง ลา เอ็น ซาง (MMA 95 กก.)

ไทฟุน ออสแคน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็นริโก เคห์ล (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)

กูโต อิโนเซนเต ชนะทีเคโอ. บรูโน ซูซาโน นาทีที่ 2.22 ของยกที่ 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)

ฟาบริซิโอ อานดราด ชนะน็อก เจเรมี ปาคาทิว ในนาทีที่ 1.37 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต)

คู่นำรายการ

เซบาซเตียน คาเดสตัม ชนะน็อก วาลเมียร์ ดา ซิลวา นาทีที่ 1.26 ของยกแรก (MMA 87.3 กก.)

วลาดิเมียร์ คุซมิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ คริส ชอว์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)

สมิลลา ซันเดลล์ ชนะทีเคโอ ไดแอนดรา มาร์ติน นาทีที่ 1.35 ของยกที่ 3 (มวยไทย 58 กก.)

แดนิยาล ไซนาลอฟ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยูริ ไซโมอิส (MMA รุ่นมิดเดิลเวต)

แดเนียล พูแอร์ตัส ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จีตัว ยีปู (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)

เดร็กซ์ แซมโบอันกา ชนะน็อก ราฮูล ราจู นาที่ 1.05 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)