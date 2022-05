ไก่เดือยทองคว้า อิวาน เปริซิช ร่วมทัพไร้ค่าตัว - เซ็นสัญญาถึงปี 2024

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แถลงคว้าตัว อิวาน เปริซิช แนวรุก อินเตอร์ มิลาน มาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัว โดยเซ็นสัญญา 2 ปีหรือถึงปี 2024

สำหรับ เปริซิช หมดสัญญากับ อินเตอร์ มิลาน ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังค้าแข้งอยู่ในถิ่น จูเซปเป เมอัซซา ตั้งแต่ปี 2015 อย่างไรก็ตามเจ้าตัวปฏิเสธที่จะขยายสัญญากับ “งูใหญ่” โดยมี สเปอร์ ต้องการปิดดีลไปเสริมแกร่ง

🎙 “I’m really excited to start with the Spurs family”

Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! 🙌 pic.twitter.com/ktsbfAUEiR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022