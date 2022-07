แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดตัว คริสเตียน อีริกเซน กองกลางทีมชาติเดนมาร์กมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุรู้สึกพิเศษที่ได้เป็นนักเตะของ “ปีศาจแดง”

สำหรับ แมนฯ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัว อีริกเซน มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หลังแข้งวัย 30 ปีหมดสัญญากับ เบรนต์ฟอร์ด

An artist on the pitch ✨@ChrisEriksen8 is here and we could not be prouder to have him ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2022