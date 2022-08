กาเบรียล เชซุส กองหน้าป้ายแดง อาร์เซนอล ทำสถิติถูกเลือกเข้าทีม แฟนตาซี พรีเมียร์ลีก มากสุดในประวัติศาสตร์ด้วยจำนวน 72.5%

โดย เชซุส ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาอยู่กับ อาร์เซนอล ในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานในช่วงพรีซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการกดไป 7 ประตูจาก 5 เกม

It’s not often you see a player owned by so many #FPL managers for Gameweek 1! 😱

✨ 22/23 – Jesus 72.5% (so far!) ✨

21/22 – Shaw 57.2%

20/21 – Alexander-Arnold 56.7%

19/20 – Van Dijk 50.1%

18/19 – Salah 54.4%

17/18 – Lukaku 49.0% pic.twitter.com/yqA2yN7NSf

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 3, 2022