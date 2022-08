ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดแข่งสู้ศึกฤดูกาล 2022/23 มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “THERE IS NO GIVING UP IN OUR RULES” “กฎเรา…ไม่มีคำว่ายอมแพ้” สานต่อนโยบายรักษ์โลกด้วยนวัตกรรมการผลิตชุดแข่งที่ลดการเกิดน้ำเสียสู่ธรรมชาติ และเนื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

ชุดเหย้าฤดูกาล 2022/23 มาในรูปแบบคลาสสิค ด้วยลวดลาย Half-Stripes (ลวดลายแบบครึ่ง) โดยบริเวณ Stripes (ลวดลาย) เป็นการไล่ระดับสีของสีแดงและสีดำ สื่อถึงการเคลื่อนที่และการหลอมรวมสปิริตของทีม และแบ่งครึ่งด้วยสีดำ แสดงถึง ความดุดัน ความน่าเกรงขาม

ชุดเยือนฤดูกาลใหม่ เป็นเสื้อแข่งสีม่วง ออกแบบด้วยลวดลายการไล่ระดับสีในตัวเสื้อ โดยการใช้สีม่วงสื่อถึงความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณ

ชุดแข่งที่สาม สีน้ำเงินครามตัดด้วยสีทอง มาในลวดลาย Abstract Stripes (ลวดลายแบบนามธรรม) เป็นลายเส้นเหลี่ยมสลับกับเส้นโค้ง สื่อถึงการผสมผสานกันระหว่างความแข็งแกร่งกับความพริ้วไหวสวยงามของเกมการแข่งขัน

ชุดแข่งผู้รักษาประตูของแข้งเทพในฤดูกาลนี้ มาในลวดลาย True BUFC 2022/23 Signature ซึ่งเป็นลวดลายที่วาดขึ้นใหม่ในสไตล์ Abstract Doodle

สำหรับชุดแข่งฤดูกาล 2022/23 ผลิตจากเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใย Recycled Polyester Spandex ซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก รวมถึงย้อมผ้าด้วยเทคโนโลยี DryDye ซึ่งเป็นการย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียสู่ธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ และตัดต่อด้วยผ้า Ari Signature Mesh เพื่อช่วยระบายอากาศ รวมถึงการตัดต่อในรูปแบบใหม่ ตกแต่งขลิบบริเวณคอและแขนด้วยการทอลวดลายพิเศษ เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้เสื้อเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในและนอกสนาม

ชุดแข่งใหม่ของสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ใช้ลุยศึกฤดูกาล 2022/23 วางจำหน่ายในราคา 790 บาทสำหรับเกรดแฟนบอล และราคา 1,190 บาท สำหรับเกรดนักเตะ โดยแฟนบอลสามารถสั่งซื้อผ่านการพรีออเดอร์ในไลฟ์ของเพจสโมสรในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคมตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไปจนถึง 19.00 น. และชำระเงินภายใน 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม โดยชุดแข่งที่จะนำมาพรีออร์เดอร์คือ ชุดเหย้าฤดูกาล 2022/23 และ ชุดเยือนฤดูกาล 2022/23 ทั้งเกรดนักเตะและเกรดแฟนบอล

สำหรับชุดแข่งทั้งหมดสโมสรจะว่างจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบพร้อมสกรีนเบอร์และชื่อผ่านช่องทางออนไลน์, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ช็อป อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก และสนามทรู สเตเดียม ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ซึ่ง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะประเดิมสนามด้วยการเปิดบ้านพบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด