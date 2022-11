อซาโมอาห์ กียาน อดีตกองหน้าทีมชาติกาน่า ผันตัวเป็นศิลปินโดยใช้ชื่อในวงการดนตรีว่า Baby jet ได้ไปร่วมทำเพลงกับ Kiaani และเปิดตัวผลงานใหม่ในชื่อเพลง Turn Up Remix

ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่านี่เป็นเพลงประจำฟุตบอลโลก และเป็นเพลงเชียร์สำหรับเหล่านักเตะทีมชาติกาน่า

The Anthem for The @Fifaworldcup is here let’s go Ghana !!!🇬🇭 Myself ft Kiaani 🔥🔥🔥 @SaddickAdams @AnimSammy @akosua_kekeli @AmeyawDebrah @garyalsmith @GroupKgl pic.twitter.com/RvDrawRMod

— ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) November 3, 2022