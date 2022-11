เซาแธมป์ตัน ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกแถลงปลด ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเทิล พ้นตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการหลังพา “นักบุญ” ทำผลงานได้ย่ำแย่จนอยู่ในโซนตกชั้นขณะนี้

สำหรับ ฮาเซนฮุตเทิล เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม เซาแธมป์ตัน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2018 ถึงกระนั้นในฤดูกาลนี้เขาพา “นักบุญ” โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บไปเพียง 12 คะแนนจาก 14 นัดอยู่อันดับ 18 ของตาราง

หลังเกมที่ เซาแธมป์ตัน พ่ายต่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คาบ้าน 1-4 ในพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 6 พ.ย. และเป็นการแพ้ 2 นัดรวดในลีก “ดิ แอธเลติก” สื่อดังรายงานว่า “นักบุญ” ได้จ่อปลด ฮาเซนฮุตเทิล พ้นกุนซือ

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.

