ริชาร์ลิซอน เพิ่งซัดไป 1 ประตู ในเกมที่ บราซิล ถล่ม เกาหลีใต้ 4-1 ในการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์

ซึ่งล่าสุดริชาร์ลิซอน ได้ออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงซน ฮึงมินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสโมสรสเปอร์ ว่า

“ฉันรู้ว่านายต่อสู้หนักแค่ไหนเพื่อมาอยู่ตรงนี้ และนั่นคือเหตุผลที่นาย คือ ฮีโร่สำหรับผู้คนของนาย ซนนี่”

I know how hard you fought to be here and that’s why you’re a hero to your people @Sonny7! 🇧🇷🤝🇰🇷 pic.twitter.com/tqBA8D6FZC

— Richarlison Andrade (@richarlison97) December 6, 2022