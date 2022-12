เดวิด เบคแฮม ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ เดินทางไปเยี่ยมแข้งรุ่นน้องทีมสิงโตคำรามถึงแคมป์ฝึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์

โดยเบคแฮม ได้บุกเข้าไปที่แคมป์ของนักเตะทีมชาติอังกฤษ และได้พบกับ แกเร็ธ เซาธ์เกต นายใหญ่ของทัพสิงโตคำราม ซึ่ง เซาธ์เกต ได้มอบของขวัญให้กับอดีตแข้งวัย 47 ปี เป็นชุดแข่งของทีมชาติอังกฤษที่มีเลข 1078 ซึ่งเป็นเลขประจำตัวของเบคแฮม บอกถึงลำดับว่าเขาเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติอังกฤษคนที่ 1078

The #ThreeLions welcomed David Beckham to their training base during the @FIFAWorldCup group stage, with Gareth Southgate presenting our former captain with his legacy shirt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ISpzOjC8mc

— England (@England) December 6, 2022