ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า โพสต์คลิปที่แฟนบอลเสือเหลือง มาเลเซีย ร้องเพลงให้กับนักเตะช้างศึก ทีมชาติไทย หลังเกมที่พวกเขาบุกมาพ่าย 0-3 ในศึกฟุตบอล “เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเลคทริค คัพ 2022” หรือ ชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศ นัดที่ 2 ที่สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์

โดยทวิตเตอร์ของ ฟีฟ่า ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แฟนบอลทีมชาติมาเลเซีย ร้องเพลงต่อหน้านักเตะช้างศึก ด้วยประโยคว่า “สวัสดีครับ ไทยแลนด์” พร้อมระบุว่าข้อความว่า “เกมที่สวยงาม แฟนบอลมาเลเซียแสดงความเคารพต่อนักเตะทีมชาติไทย หลังพวกเขาพ่ายแพ้ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน”

The beautiful game ❤️

The Malaysia fans show their respect for the Thailand players after losing to them in the @affmecup 🤝#FootballUnitesTheWorldpic.twitter.com/36LrGJ3ITZ

— FIFA (@FIFAcom) January 10, 2023