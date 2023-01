แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศยืมตัว เวาต์ เว็กฮอร์สต์ กองหน้า เบิร์นลีย์ และทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้

ก่อนหน้านี้ เว็กฮอร์สต์ ย้ายไปเล่นให้ เบซิกตัส ด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้น่าพอใจหลังซัดไป 9 ประตู กับ 4 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 18 นัด

ด้วยฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ให้ความสนใจที่จะดึงตัวแข้งวัย 30 ปีรายนี้มาเสริมเกมรุกในช่วงตลาดหน้าหนาว และสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 ม.ค. “ปีศาจแดง” ก็บรรลุข้อตกลงในการฉีกสัญญาเพื่อยืมตัว เว็กฮอร์สต์ มาใช้งานต่อจนจบฤดูกาลนี้ด้วยราคา 2.6 ล้านปอนด์ (ราว 104.3 ล้านบาท) พร้อมเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย

💪 You'll want to read Wout's first words as a United player…#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023