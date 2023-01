วัน แชมเปียนชิพ องค์กรกีฬาระดับโลก ประเดิมศักราชใหม่ 2566 ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึก “ONE FIGHT NIGHT 6” จัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาและออกสู่สายตาแฟนกีฬาอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย

รายการนี้มีโปรแกรมสุดเร้าใจให้รับชมถึง 8 คู่ โดยมีนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนทั้งหมด 5 คน ได้แก่ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน, ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, รถถัง จิตรเมืองนนท์ และสองสาวแกร่งอย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ กับ ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย ที่ทำศึกสายเลือดดวลกันเองในกติกาคิกบ็อกซิ่ง

คู่เอกของรายการ เป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่างเจ้าของเข็มขัด ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน กำปั้นขวัญใจชาวไทย พบกับผู้ท้าชิงสุดแกร่ง ดีกรีแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ชาวอาเซอร์ไบจาน/เบลารุส อย่าง ชิงกิซ อัลลาซอฟ

ระฆังดังยกแรก ทั้งสองฝ่ายยังไม่บุ่มบ่าม พยายามรักษาระยะห่างแม้จะสาดอาวุธใส่กันอย่างต่อเนื่อง ขึ้นยกสอง กลายเป็น อัลลาซอฟ ที่เร่งเครื่องเดินเข้าหา ซุปเปอร์บอน อย่างดุดัน ก่อนชิงปล่อยหมัดขวาเข้าใบหน้าส่งแชมป์ชาวไทยลงไปกองให้กรรมการนับ 8 ถึงสองครั้งติดต่อกัน และสุดท้ายก็ไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดมือ ตามปิดบัญชีด้วยการชนะน็อกไปได้สำเร็จ กระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ไปครองพร้อมโบนัสพิเศษจาก “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” อีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คู่รองของรายการ เป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่ ระหว่าง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 กับ แดเนียล พูแอร์ตัส จอมดีเดือดจากสเปน

เปิดฉากมายกแรก ทั้งสองฝ่ายไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดหนักใส่กันทันที ซุปเปอร์เล็ก อาศัยดักเตะพับนอก ปล่อยหมัดล่างสลับบน ด้าน พูแอร์ตัส สืบเท้าเข้าหาพยายามโจมตีแต่ก็ไม่ถนัดนัก ขึ้นยกสอง พูแอร์ตัส ยังเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิม แต่ ซุปเปอร์เล็ก ป้องกันตัวพร้อมตอบโต้ได้ดี โดยเฉพาะลูกแทงเข่าที่ทำได้เข้าเป้า

ยกสาม กลายเป็น ซุปเปอร์เล็ก จัดพายุอาวุธใส่จน พูแอร์ตัส โอนเอนอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ประคองตัวไม่โดนนับ รอดพ้นการถูกปิดบัญชีจนหมดยกได้สำเร็จ มายกสี่ ความเดือดยังไม่มีแผ่ว พูแอร์ตัส รู้ว่าคะแนนเป็นรองจึงเริ่มเร่งเครื่องอีกครั้ง ซุปเปอร์เล็ก เน้นตั้งรับดักสวนจังหวะสองเป็นหลัก

ยกสุดท้าย ทั้งคู่ยังพยายามประเคนอาวุธใส่กันก่อนจบไฟต์ไปอย่างสะใจกองเชียร์ และเป็น ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่ชนะใจกรรมการข้างเวที ซิวชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ นั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต คนใหม่

ด้านผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขึ้นสังเวียนด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 136.5 ปอนด์ พบ จีตัว ยีปู คู่ต่อสู้ชาวจีน ไฟต์นี้ “ดิ ไอรอนแมน” ยังโชว์ฟอร์มเฉียบ ปล่อยฮุกขวาส่งคู่ชกแดนมังกรลงไปกองให้กรรมการนับ 8 ตั้งแต่ช่วงท้ายยกแรก ก่อนเป็นฝ่ายคุมเกมเดินหน้าออกอาวุธจนครบสามยก เอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์

ส่วนสองสาวชาวไทยอย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ และ ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย พบกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต รูปเกมการชกเป็นไปอย่างสูสี ซุปเปอร์เกิร์ล อาศัยช่วงชกที่ยาวกว่ากดดัน แสตมป์ ได้ดี แต่ แสตมป์ อาศัยลูกหนักและความหลากหลายในการออกอาวุธจนชนะใจกรรมการ เบียดเข้าป้ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์

ในส่วนของนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าตา ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ จนต้องคว้าเงินรางวัลพิเศษให้คนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ กลับบ้านไปครองในรายการนี้ ได้แก่ ชิงกิซ อัลลาซอฟ, ออง ลา เอ็น ซาง และ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์

สำหรับผลการแข่งขันทุกคู่ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6: ซุปเปอร์บอน vs ชิงกิซ

– คู่เอก ชิงกิซ อัลลาซอฟ ชนะน็อก ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน นาที 1:03 ของยกที่สอง (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)

– คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดเนียล พูแอร์ตัส (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)

– คู่รอง ไมกี มูซูเมกี ชนะคะแนนเอกฉันท์ กันทูมัวร์ บายานดูเรน (ชิงแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต)

– ออง ลา เอ็น ซาง ชนะทีเคโอ จิลแบร์โต กัลวาโอ นาที 1:29 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 215 ป.)

– รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จีตัว ยีปู (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 136.5 ป.)

– แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต)

– แกรี โทนอน ชนะซับมิชชัน จอห์นนี นูเนซ นาที 1:53 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)

– โชโก ซาโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ คิม แจ วุง (MMA แคตช์เวต 150 ป.)