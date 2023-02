ONE ลุมพินี 3 เปิดโผ 11 คู่มวยเดือด เตรียมขึ้นสังเวียนชกกันในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.นี้ โดย คู่เอก “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” เตรียมวัดฝีมือกับ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ในการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต

ความเคลื่อนไหว ศึก ONE ลุมพินี 3 ซึ่งจะขึ้นชกกันในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 ได้มีการเปิดโผรายชื่อคู่มวย โดยคู่เอก “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” เตรียมวัดฝีมือกับ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ในการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) พร้อมอีก 10 คู่มวยที่ห้ามพลาด เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. และเริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

คู่รองของรายการเป็นการประเดิมการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี ของ “ไอ้ตับหวาน” แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ยอดมวยจอมบู๊ พบ “เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช” คู่ต่อสู้ชาวรัสเซีย ในพิกัดรุ่นแบนตัมเวต และคู่มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” ราชาน็อกเอาต์จากเมืองพัทลุง พบ “อิลยาส มูซาเอฟ” นักมวยชาวรัสเซีย

อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยจับตามอง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เตรียมเจอ “มุสตาฟา เอล ตาครีติ” นักมวยชาวอิรัก ร่วมด้วยการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) “ครูตอง” ชนนภัทร วิรัชชัย นักสู้ชาวไทยรุ่นบุกเบิก คืนสังเวียนเจอ “โพริยา กอลปูร์” คู่ต่อสู้ชาวอิหร่าน ในพิกัดเฟเธอร์เวต และมวยไทยหญิง รุ่นสตรอว์เวต “บาร์บาร่า อาเกียร์” นักมวยสาวชาวบราซิล พบ “ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์”

คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น. โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 3

• คู่เอก ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย vs เพชรสุขุมวิท บอยบางนา (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)

• คู่รอง แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม vs เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)

• ก้องชัย ไฉนดอนเมือง vs กริชเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)

• พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี vs อิลยาส มูซาเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)

• เดอะสตาร์ ศิษย์ ช. Vs หยู เหยา ปุย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)

• รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง vs มุสตาฟา แอล ตาครีติ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)

• ชนนภัทร วิรัชชัย vs โพริยา กอลปูร์ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)

• อเล็กซ์ บูบลีอา vs อลัน ยอนนี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)

• เอลเลียต คอมพ์ตัน vs อัลลิสสัน บาร์โบซา (MMA รุ่นไลต์เวต)

• บาร์บาร่า อาเกียร์ vs ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)

• ดีมิทรี บับคิน vs อิวาน พาร์ซิคอฟ (MMA รุ่นแบนตัมเวต)