แฟนบอลทีมเยือนโหวตให้ โอลด์ แทรฟฟอร์ด รังเหย้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นสนามที่มีบรรยากาศดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยเอาชนะสนาม แอนฟิลด์ ของ ลิเวอร์พูล

โดยเว็บไซต์ “มิดไนท์” บริษัทรับพนันถูกกฎหมายได้สำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 1,002 รายที่ได้เดินทางไปชมในฐานะของแฟนบอลทีมเยือนว่า สนามใดในลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีบรรยากาศดีสุด

