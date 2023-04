ใครจะได้ ชาตรี บอส ONE เผยปีนี้ นักมวยไทย จะได้ค่าตัว ไฟต์ละ 10 ล้าน ในการชก 1 ไฟต์ แจงประเด็นดราม่านวมเล็ก ยันปลอดภัยกว่านวมใหญ่ ไม่เคยมีใครตาย

วันที่ 5 เม.ย.2566 ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอส ONE Championship เปิดเผยผ่านไลฟ์สด ในเพจ ONE Championship Thailand ตอนหนึ่งระบุว่า อยากให้ทั่วโลกดูมวยไทย ตอนนี้ ONE ลุมพินี เป็นรายการที่คนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทย

นอกจากนี้ในหลายประเทศยังชื่นชมรายการ ONE ลุมพินี ทุกอย่างเป็นระดับโลกแล้ว ช่องใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย อยากเอา ONE ลุมพินี ไปถ่ายทอด เพราะ ONE ลุมพินี ดังทั่วโลก แฟนทั่วโลกชอบ ONE ลุมพินี





ชาตรี เผยอีกว่า ปีนี้จะมีนักมวยคนไทยคนแรกที่จะได้ค่าตัว 10 ล้านบาทในการชก 1 ไฟต์ ตอนนี้มี น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว , ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่ได้ค่าตัวไฟต์ละ 4 ล้านบาท ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่จะให้ 10 ล้านบาท อย่างแน่นอน

บิ๊กบอส ONE Championship กล่าวถึงประเด็นดราม่าเรื่องนวมว่า เรื่องนวมเล็ก เขาใช้กันทั่วโลก และเป็นนวมที่ปลอดภัยที่สุด มวยสากลที่นวมใหญ่มีคนตายในทุก 3-4 ปี นวมเล็กไม่เคยมีใครตาย ใน 30 ปี โดยทุกอย่างที่ ONE Championship ทำทุกอย่างเป็นมาตรฐานระดับโลก ให้นักมวยเราปลอดภัย มีทั้งเช็กสแกนสมอง เช็กหัวใจ ตรวจเลือด ทุกสัปดาห์ที่ทำการแข่งขัน โดยนักมวยที่ชกในวัน มีเอกสารเก็บไว้ทั้งหมด