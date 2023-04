เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3 มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023”

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มบุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับให้เข้มแข็ง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเป็นทั้งผู้จัดการแข่งขัน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชน ต่อเนื่องไปจนถึงนักแข่งระดับอาชีพ พร้อมสร้างโอกาสให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากความทุ่มเทในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย ทำให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำในแวดวงกีฬาประเภทนี้อย่างแท้จริง ในประเทศไทย ปีนี้เป็นปีที่โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตดำเนินกิจกรรมเป็นปีที่ 37 โตโยต้ายังมุ่งสร้าง “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” ภายใต้สภาวะแบบสุดขีด “จากสนามแข่งสู่ท้องถนน” และเพื่อความยั่งยืนของมอเตอร์สปอร์ตภายในประเทศ

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023 “MAKE EVER BETTER CAR” From Circuit to the Road

ภายใต้แนวคิดของ Brand รถแข่งระดับโลก Toyota Gazoo Racing ภายใต้ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต สิ่งได้ที่รับจะไม่ใช่เพียงชัยชนะบนโพเดียมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ในการขับขี่ขั้นสูงสุด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักแข่ง และพัฒนาศักยภาพของทีมแข่ง ในรูปแบบที่ไม่สามารถทดสอบได้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ปรัชญา “ถนนสร้างคน และคนสร้างรถ” (Roads build people, and people build cars) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่ท้าทายในการพัฒนา “ยนตรกรรม ที่ดียิ่งกว่า” (Ever-Better Cars) ของโตโยต้า ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA ของกีฬามอเตอร์สปอร์ต เพื่อส่งต่อในการพัฒนารถยนต์ของโตโยต้า อาทิ รถยนต์โตโยต้าใน GR Series

พร้อมพบความสนุกสนานเร้าใจของกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER BETTER CAR” Form Circuit to Road กับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย 1. YARIS One Make Race Hatchback ECO Car ยอดนิยม Toyota YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ เครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i สำหรับนักแข่งระดับ Entry โดยปีนี้มีนักแข่งหน้าใหม่ ซึ่งเป็นผู้ชนะจากกิจกรรม The Dream Racer ซีซั่น 2 ภายใต้หลักสูตร Toyota Gazoo Racing Academy Thailand จะมานำร่อง เปิดประสบการณ์ความเป็นกลางทางคาร์บอนในรายการนี้ด้วยรถแข่ง YARIS E-fuel

2. Hilux REVO One Make Race เร้าใจกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง ขับเคลื่อนด้วยพลัง เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล GD Super Power 2,400 ซีซี กับบทพิสูจน์ความแกร่ง ทนทาน และช่วงล่างที่เกาะถนนแม่นยำ สำหรับนักแข่งสายดีเซล ที่ชื่นชอบความดิบ หนักแน่น ดุดัน

3. Corolla ALTIS GR Sport One Make Race Signature แห่งคุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบด้วย QDR : Quality Durability Reliability สนุกสุดเหวี่ยงกับพลังของเครื่องยนต์เบนซิน Dual VVT-i 1,800 ซีซี และโครงสร้าง TNGA ที่ลงตัวทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรค เป็นไฮไลท์ในการแข่งขันที่สนุกสนาน เร้าใจ ตลอดช่วงการแข่งขันทุกสนาม

4. Yaris ATIV Lady One Make Race ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของนักแข่งรุ่นใหม่ มาสร้างความสนุกสนาน เร้าใจ แทนที่ VIOS One Make Race ด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i กับรถ ECO Sedan ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุด สำหรับนักแข่งหญิงที่ชื่นชอบความเร็ว พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ของ “Toyota Star Team” น้องมิย่า พิชชา ทองเจือ” ทายาทนักแข่งชื่อดัง “พีท ทองเจือ” ผู้เริ่มต้นเส้นทางความสำเร็จของการเป็นนักแข่งจากรายการแข่งขัน “Soluna One Make Race”

นอกจากนี้ยังกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ โดนใจวัยรุ่น พบเหล่า influencer จาก TOYOTA Racing Star Team มาร่วมสร้างสีสัน และความตื่นเต้น รวมถึง TOYOTA Gazoo Racing Academy Thailand Campus Tour ให้ความรู้เยาวชนผู้มีใจรักในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต พร้อมสีสันความบันเทิงอื่นๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย และโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่าย ที่จะมาพูดคุยให้คำแนะนำ ตอบสนองทุกความต้องการตลอดงาน

ส่วน กิจกรรม REVO Racing Mania “รวมพลสายพันธ์รีโว่” ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อตอบโจทย์แฟนพันธุ์แท้ ที่ชื่นชอบการแต่งรถกระบะ คือ ไฮลักซ์ รีโว่ Racing Mania “มหกรรมรวมพลสายพันธุ์ไฮลักซ์ รีโว่” จัดควบคู่ไปกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสนามบางแสน และบุรีรัมย์ ประกอบด้วย Parade on Track – การเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขบวนพาเหรด ด้วยการนำรีโว่แต่งสวย แต่งซึ่ง มาวิ่งสัมผัสสนามจริง และ Free Run Fun Drag – เปิดสนามฟรีให้ลูกค้านำรถมาลองขับในสนามที่บางแสน

และ “Super REVO” การแข่งขันโดยสุดยอดทีม Modify จากอู่ชื่อดังของประเทศ มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดในทุกสนาม และสำหรับสายแต่งจัดเต็ม พบกับ Guru สายซิ่ง พูดคุยและรับคำแนะนำการแต่งรถ ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง Facebook: Hilux REVO Thailand และ Racing Mania

ทั้งยังมีการแข่งขัน e-Motorsports ชิงแชมป์ “Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023” ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมกับมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้น เฟ้นหาสุดยอดนักแข่งเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 บนเครื่อง Play Station ชิงแชมป์ถ้วย Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประลองฝีมือในระดับ Asia pacific และระดับโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมา ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่โมนาโค เกมเมอร์ไทยที่สนใจประลองฝีมือ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.toyotagazooracing.com

“ผมมั่นใจว่ากิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motorsport ในปีนี้ จะสร้างความสนุกสนาน และตื่นเต้น พร้อมต้อนรับทุกท่านในทุกสนามแข่ง และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆ สามารถติดตามกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย YOKOHAMA / Modellista โดย TCD Asia / Singha Corporation/ LENSO ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motorsport มาโดยตลอด ปีนี้สนุกแน่นอน”

สำหรับการแข่งขัน “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดการแข่งขันสนามแรก วันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม ชลบุรี, สนามที่ 2 วันที่ 4-6 สิงหาคม ภูเก็ต, สนามที่ 3 วันที่ 1-3 กันยายน บุรีรัมย์, สนามที่ 4 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน เชียงใหม่, ชิงแชมป์ประจำปีสนามสุดท้าย วันที่ 21– 23 ธันวาคม บุรีรัมย์