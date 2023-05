เบนจามิน เจมส์ เดวิส แข้งหนุ่มลูกครึ่ง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว บอกลาการท่าเรือ เอฟซี หลังเปิดตัวซบ “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ในฤดูกาลหน้าแล้ว

เบนจามิน เจมส์ เดวิส แข้งหนุ่มลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์-อังกฤษ ดีกรีทีมชาติไทย U23 ย้ายจากอ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมในศึกลีกวัน อังกฤษ มาร่วมทีม “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวกับทีม “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน เพื่อช่วยทีม ชลบุรี เอฟซี ลุยศึกใหญ่ในฤดูกาลหน้า

ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Benjamin James Davis ข้อความเป็นการบอกลาการท่าเรือ เอฟซี อย่างเป็นทางการ พร้อมกับขอบคุณ มาดามแป้ง

I would like to thank Madam Pang and everyone who worked at Port Fc for having me this season. Finally I would like to thank my fans and family for supporting me through the good and hard times

“ผมขอขอบคุณ “มาดามแป้ง” (นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสร) และทุกคนที่ การท่าเรือ เอฟซี ที่มอบโอกาสให้มาร่วมทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา สุดท้ายขอบคุณแฟนๆ และครอบครัวที่สนับสนุน ให้ผ่านช่วงเวลาที่ดีและยากลำบาก”