เลสเตอร์ ซิตี้ ประกาศแต่งตั้ง เอ็นโซ มาเรสกา เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ทางการด้วยสัญญา 3 ปี

ก่อนหน้านี้ เลสเตอร์ ที่เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นในลีกแชมเปียนชิพ ได้เปิดฉากทาบ มาเรสกา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพื่อมานั่งแท่นกุนซือใหม่ของทีม

จนล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เลสเตอร์ ประกาศแต่งตั้ง มาเรสกา วัย 43 ปีเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ทางการด้วยสัญญา 3 ปีหรือถึงปี 2026

"At the beginning, the target is to play in the best way we can." – Enzo Maresca 💬 pic.twitter.com/42Mod0f2o1

— Leicester City (@LCFC) June 16, 2023