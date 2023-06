ONE ลุมพินี 22 ระเบิดศึกประวัติศาสตร์ การแข่งขันสุดมันส่งให้แฟนมวยเกาะติดเชียร์ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ฟาดเรตติ้งยืนหนึ่ง กลุ่มเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป เรตติงสูงถึง 5.8 กวาดความนิยมผู้ชมทั่วประเทศสูงสุด 4.3

ดุเดือดสุดมันสนั่นจอกับรายการมวยยิ่งใหญ่ระดับโลก ONE ลุมพินี 22 นัดประวัติศาสตร์จัดเต็มส่งสุดยอดนักมวย 11 คู่ฮอต เดินทางมาถึงนัดล่าสุด เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี(รามอินทรา) ตรงไปถึงกองเชียร์ทั่วประเทศและทั่วโลก ผ่านพ้นไปแล้วอย่างสุดมัน ถูกอกถูกใจแฟนกีฬาคอมวยทั้งทางหน้าจอ สร้างปรากฏการณ์ สามารถทุบสถิติความนิยม ของผู้ชมช่อง 7HD เรตติงแซงทุกช่อง ขึ้นอันดับ 1 ช่วงเวลาซูเปอร์ไพร์มไทม์เรตติงผู้ชมเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไปสูงถึง 5.8 ส่วนผู้ชมทั่วประเทศอายุ 15 ปี ขึ้นไป 4.7 และผู้ชมทั่วประเทศทั้งรายการได้ 4.3 (ข้อมูลจาก Nielsen วันที่ 26 มิ.ย.66) รวมทั้งกระแสตอบรับในโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ก็ดีเยี่ยม ซึ่งยอด Views ผู้ติดตามชม LIVE แรงตลอดการถ่ายทอดสดกว่า 3 ชั่วโมง ผ่าน Facebook และ YouTube : Ch7HD ที่ร่วมเชียร์พร้อมกันกว่า 100,000 คน โดยมียอดการรับชมรวมกว่า 1,000,000 ครั้ง

โดยแฟน ๆ ติดตามเชียร์กันสด ๆ ทางหน้าจอ ช่อง 7HD ต่างลุ้น และเชียร์คู่มวยระดับแถวหน้ามากมาย ซึ่งหนึ่งในคู่ฮอตเรียกเสียงเชียร์กระหึ่ม เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” เปิดศึกภาคสองกับมวยรุ่นพี่ “ซ้ายไฟลามทุ่ง” สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ซึ่งผลออกมา “พระจันทร์ฉาย” ชนะน็อกในยกที่ 2 ได้ตั๋วเข้าไปชิงแชมป์โลกตัวจริงกับ “โจเซฟ ลาซิรี” ต่อไป รวมถึงผลของคู่มวยรุ่นยักษ์เฮฟวีเวต เฉพาะกาล ระหว่าง “อาร์จาน บูลลาร์” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต และ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ซึ่งในที่สุด“อนาโตลี” ก็ไล่ถล่มพายุหมัดเอาชนะ “อาร์จาน” มาได้ในยกสุดท้าย คว้าชัยขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต (225 – 265 ป.) คนใหม่อย่างไร้ข้อกังขา พร้อมมวยคู่มันอื่น ๆ ที่ลุยชกอย่างดุเดือด ทุบทุกสถิติทั้งความนิยมกองเชียร์นับพันคนในสนามและทุบสถิติโบนัสแตกที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7.7 ล้านบาท

นอกจากนี้บรรยากาศกองเชียร์รอบสังเวียนผืนผ้าใบ นอกจากจะมีแฟนมวยหลายพันชีวิตมาร่วมเชียร์กันสนั่น ท่ามกลางโปรดักชันระดับเวิลด์คลาสแล้ว ยังคึกคักไปด้วยนักแสดงช่อง 7HD นำโดย 3 หนุ่มสายบู๊ มิกค์ ทองระย้า บูม – กิตตน์ก้อง หลุยส์ เฮส ร่วมด้วย เจนนี่ – ชยิสรา, บิ๊ก – ณทรรศชัย , เกรซ – พัชร์สิตา, สไมล์ – ศศินา, ฟีฟ่า – เปรมอนันต์, แทน – แทนตะวัน, พลอย – รัญดภา, อ้น – อัครวัฒน์, พอล เดอบ๊อด, บิ๊กเอ็ม – สุเมธา, ยาหยี – ปริยชาต ร่วมด้วยคนข่าว ปุ้ม-เปรมสุดา กับ บัว บัวบูชา และพิธีกรสายสปอร์ตตัวตึงแห่งรายการ SPORTS LIFEต๊อบ วาทิต – ลีซอ ธีรเทพ รวมถึง คนกีฬา เซเลบริตี้ นักร้อง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และอีกมากมาย ตบเท้ามาชมด้วยสไตล์แฟชั่นหลากแนวทั้งสายสตรีท สายสปอร์ต มาชมกันอย่างเนืองแน่น ไม่แพ้แฟน ๆ กีฬามวย

และห้ามพลาด สำหรับศึก ONE ลุมพินี ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง เตรียมจัดไฟต์สุดมันศึกมวยไทยรุ่นแคตซ์เวต (140ป.) ระหว่าง แปดแสนเล็ก พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม กับ ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทยพร้อมคู่มวยทีเด็ดรวม 12 คู่

อย่าพลาดความพิเศษที่ช่อง 7HD เตรียมมอบให้ทุกวัน ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, Twitter, TikTok: Ch7HD เว็บไซต์ www.ch7.com