เอดูอาร์ เมนดี ผู้รักษาประตู เชลซี และทีมชาติเซเนกัล ย้ายร่วมทัพ อัล-อาห์ลี ทีมดังของซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาถึงปี 2026

สำหรับ เมนดี ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจาก อัล-อาห์ลี สโมสรในซาอุดี โปร ลีก และก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายด่านวัย 31 ปีบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียแล้ว เช่นเดียวกับ เชลซี ที่ไฟเขียวการขายมือกาวทีมชาติเซเนกัลรายนี้เป็นที่เรียบร้อย

The Lion of Téranga protects our goal 🇸🇳🧤🔐 @edou_mendy_#WelcomeMendy

pic.twitter.com/MKD7CNNkXl

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) June 28, 2023