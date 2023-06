เจสัน เคลเช่ ผู้เล่นอเมริกันฟุตบอล ฟิลาเดลเฟีย อีเกิ้ลส์ ลงแข่งขันดื่ม เบียร์ เร็วการกุศล โดยทำสถิติกระดกเบียร์ 30 ออนซ์ หรือเกือบๆ 2 ไพน์ต หมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง 5.7 วินาที

James might’ve lost but @JasonKelce was fighting for his life after putting that thing down 😅 pic.twitter.com/Rkj3o6b1tv

— Devan Kaney (@Devan_Kaney) June 28, 2023