เอมี โอลสัน โปร กอล์ฟ อเมริกันวัย 30 ปียืนยันลงแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ “ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น 2023″ ที่เพบเบิ้ล บัช, สหรัฐ อเมริกา ทั้งๆที่ยังอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน

แม้ว่าแพทย์จะให้คำแนะนำว่าไม่ควรลงแข่งขัน แต่ โอลสัน และ แกรนต์ สามี ระบุว่า จะเดินหน้าทำการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้ต่อไป

Amy Olson, seven months pregnant, tees off the on the 18th! Had the whole fam out walking along. Lots of pictures. She’d only played it prior on the simulator! pic.twitter.com/yYMURwG4Tn

— Beth Ann Nichols (@GolfweekNichols) July 3, 2023