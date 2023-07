เซซาร์ อัซปิลิกวยตา ฟูลแบ๊กกัปตันทีมประกาศอำลา เชลซี ด้วยการยกเลิกสัญญาโดยเป็นการปิดฉากช่วงเวลา 11 ปีกับสโมสร พร้อมเปิดตัวร่วมทัพ แอตเลติโก มาดริด ทางการ

โดย อัซปิลิกวยตา ย้ายจาก โอลิมปิก มาร์กเซย มาอยู่กับ เชลซี เมื่อปี 2012 ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนช่วยทีมกวสดแชมป์มาครองมากมาย ทั้ง พรีเมียร์ลีก 2 สมัย, ยูโรปา ลีก 2 สมัย, ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, ลีก คัพ, เอฟเอ คัพ และคลับ เวิลด์ คัพ รายการละ 1 สมัย จากสถิติลงสนาม 508 นัดทุกรายการ พร้อมได้รับตำแหน่งกัปตันทีมด้วย

ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ค. เชลซี ได้ประกาศว่า อัซปิลิกวยตา จะอำลาสโมสรด้วยการยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่ถึงปี 2024 ด้วยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.

Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023