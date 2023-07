เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยืนยันบรรลุข้อตกลงปล่อยตัว เคแคลน ไรซ์ กองกลางกัปตันทีมออกจากสโมสรด้วยค่าตัวสถิติใหม่ของนักเตะอังกฤษ

โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เวสต์แฮม บรรลุปล่อยตัว ไรซ์ ให้กับ อาร์เซนอล ด้วยราคาสถิติใหม่ของผู้เล่นอังกฤษจำนวน 105 ล้านปอนด์ (ราว 4.73 พันล้านบาท) แบ่งเป็นค่าตัว 100 ล้านปอนด์ (ราว 4.5 พันล้านบาท) และเงินส่วนเสริมอีก 5 ล้านปอนด์ (ราว 225.3 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามดีลดังกล่าวกลับยังไม่เสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์หลังมีรายงานว่า ทนายความของฝั่ง อาร์เซนอล จัดการเรื่องเอกสารสัญญาของ ไรซ์ ไม่เรียบร้อย

