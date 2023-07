แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์เรื่องที่ เมสัน เมาต์ กองกลางคนใหม่ของทีมปฏิเสธแจกลายเซ็นให้แฟนบอลกลุ่มหนึ่งจนกลายเป็นที่วิจารณ์ในโลกโซเชียล

โดยก่อนหน้านี้ในโซเชียล มีเดียอย่าง “ติ๊กต็อก” ได้มีการเผยคลิปวีดิโอที่ เมาต์ ได้ทำการปฏิเสธให้ลายเซ็นบนเสื้อของ แมนฯ ยูไนเต็ด กับแฟนบอลกลุ่มหนึ่งในลานจอดรถของสนามซ้อม แคร์ริงตัน พร้อมพูดด้วยว่า “คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้เซ็นให้ ผมไม่ได้เซ็นให้ใครมา 3 วันแล้ว ดังนั้นผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงกลับมาอีก”

Mason Mount has done nothing wrong here.

Players are human beings, and they’re entitled to privacy. #MUFC

pic.twitter.com/NIn3rmN4tu

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) July 14, 2023