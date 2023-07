อัล-เอตติฟาก ทีมดังของซาอุดีอาระเบีย ประกาศคว้าตัว จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กองกลางทีมชาติอังกฤษจาก ลิเวอร์พูล อย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว 12 ล้านปอนด์

โดย เฮนเดอร์สัน บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปร่วมทีม อัล-เอตติฟาก ในซาอุดี โปร ลีก ที่มี สตีเวน เจอร์ราร์ด อดีตเพื่อนร่วมทัพ ลิเวอร์พูล ทำหน้าที่กุนซืออยู่ ขณะที่สโมสรก็เจรจากับลุล่วงแล้ว

และเมื่อวันที่ 26 ก.ค. เฮนเดอร์สัน ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า จะย้ายออกจาก ลิเวอร์พูล พร้อมปิดฉากการค้าแข้งในถิ่น แอนฟิลด์ เป็นเวลา 12 ปีลง

A leader 💪🏻 A warrior ⚔️

We’re simply thrilled to have him ❤️💚

Henderson is ETTIFAQI 🟢✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn

— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023