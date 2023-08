ทอม เบรดี อดีตควอเตอร์แบ๊กคนดังของศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลเข้าลงทุนกับ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ สโมสรระดับ แชมเปียนชิพ อังกฤษ ด้วยการร่วมหุ้นกับกลุ่มทุนเจ้าของทีม พร้อมรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคนใหม่

โดย เบรดี ซึ่งประกาศอำลาวงการเอ็นเอฟแอลเมื่อเดือน ก.พ. ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ ไนท์เฮด แคปิตอล แมเนจเมนท์ แอลแอลซี เจ้าของใหม่ของ เบอร์มิงแฮม ในการเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยของสโมสรอย่างเป็นทางการ

นอกจากนั้นแล้ว เจ้าของแชมป์เอ็นเอฟแอล 7 สมัย ยังจะได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคนใหม่ของ เบอร์มิงแฮม คนใหม่ ทำซึ่งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการ และทีมผู้บริหารเกี่ยวกับความพยายามทางการตลาดทั่วโลก และการระบุโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหม่

