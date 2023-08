ลิโอเนล เมสซี แนวรุกซูเปอร์สตาร์ อินเตอร์ ไมอามี ยังทำผลงานให้กับต้นสังกัดใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเจ้าตัวทำเพิ่มอีก 2 ประตูในเกม ลีกส์ คัพ ก่อนทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ขณะที่เจ้าตัวซัดรวมไปแล้ว 7 ประตูจาก 4 เกมทุกรายการ

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐

After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D

— Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023