อัล-ฮิลัล ทีมดังของลีกซาอุดีอาระเบียประกาศคว้าตัว เนย์มาร์ แนวรุกทีมชาติบราซิลของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาร่วมทีมด้วยค่าตัว 90 ล้านยูโรบวกเงินส่วนเสริม

โดย เนย์มาร์ ย้ายจาก บาร์เซโลนา มาอยู่กับ เปแอสเช เมื่อปี 2017 ด้วยค่าตัวระดับสถิติโลก 222 ล้านยูโร (ราว 8.42 พันล้านบาท) อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวกลับทำผลงานกับ เปแอสเช ได้ไม่น่าพอใจนัก ส่งผลให้สโมสรส่อปล่อยดาวเตะวัย 31 ปีรายนี้ออกจากทีมเพื่อลดภาระด้านค่าเหนื่อย

ขณะที่ตัวนักเตะเองก็เปิดโอกาสที่จะย้ายทีมซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เจ้าตัวสามารถบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปอยู่กับ อัล-ฮิลัล สโมสรชั้นนำของซาอุดี โปร ลีก

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

