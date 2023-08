ลิโอเนล เมสซี ยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหลังยิงเพิ่มอีก 1 ลูกช่วย อินเตอร์ ไมอามี ถล่ม ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน เข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยลีกส์ คัพ

การแข่งขันฟุตบอลลีกส์ คัพ อเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. เป็นรอบรองชนะเลิศ ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน เปิดสนาม ซูบารุ ปาร์ก รับการมาเยือนของ อินเตอร์ ไมอามี

What can't he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023