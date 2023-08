บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ผู้ได้รับสิทธิในการจำหน่ายเสื้อฟุตบอล “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำปี 2023/24 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CHANGE THE BEGINNING IS NOW เปลี่ยน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” โดยมี 3 แบบก็คือสีน้ำเงิน สีแดง และสีส้ม

ทีมชาติไทย จะประเดิมใส่ชุดนี้ในการแข่งขันรายการแรกคือ ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 4–12 กันยายน ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับราคาชุดใหม่ดังกล่าว ดังนี้

Thailand National Team Kit 2023/24 Player Jersey ราคา 2,490 บาท

Thailand National Team Kit 2023/24 Replica Jersey ราคา 890 บาท

Thailand National Team Kit 2023/24 Cheer Jersey ราคา 399 บาท

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันนี้ (26 สิงหาคม) จะมีงานเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการที่สนามสแควร์ บล็อกไอ