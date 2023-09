ลิโอเนล เมสซี สวมบทฮีโร่อีกครั้งหลังยิงฟรีคิกสุดคมเป็นประตูชัยพา อาร์เจนตินา เฉือน เอกวาดอร์ 1-0 ประเดิมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ นัดเแรก

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ นัดแรก เมื่อวันที่ 8 ก.ย. อาร์เจนตินา ทีมแชมป์โลกสมัยล่าสุด เอสตาดิโอ มาส โมนูเมนตัล รับการมาเยือนของ เอกวาดอร์

เกมนี้เจ้าถิ่นวาง ลิโอเนล เมสซี, ฮูเลียน อัลบาเรซ, อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ นำทัพ ด้านทีมเยือนจัด เอ็นเนร์ วาเลนเซีย, มอยเซส ไคเซโด, กอนซาโล ปลาตา

What a goal by Messi! What a goal! Just when Argentina badly needed it. 1-0

