กล้า CigaretteS หรือ CGRS – ปฏิภาณ โพธิ์ศรี โปรเพลเยอร์ และ สตรีเมอร์ชื่อดัง เปิดใจผ่านคลิปวิดีโอ หลังต้องบอกลากับสังกัดอย่าง Paper Rex

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกม Valorant ล่าสุด ทาง CGRS เพลเยอร์ขวัญใจแฟนๆชาวไทย ได้แยกทางกับ Paper Rex สังกัดดังของวงการแล้ว

ก่อนหน้านี้CGRSเพิ่งสร้างชื่อในทัวร์นาเมนต์สำคัญ ซึ่งเขาได้รับหน้าที่ลงสนามในศึก VALORANT Champions Tour 2023: Masters Tokyo ก่อนจะพาทีมคว้าอันดับ 3 มาครองได้สำเร็จ

ซึ่งผลงานในรายการดังกล่าวทำให้เจ้าตัวถูกพูดถึงอย่างมาก และแฟนๆในต่างประเทศต่างอึ้งที่เพลเยอร์รายนี้เคยแข่งเกมแนวFPSมาแบบนับไม่ถ้วน

อย่างไรก็ตามล่าสุดเพลเยอร์ชาวไทยได้บอกลาสังกัดจากสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว โดยทางทีมได้เผยคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวได้เล่าความรู้สึกในการบอกลากันครั้งนี้ พร้อมข้อความว่า

“ขอบคุณทุกคนที่คอยรัก คอยเชียร์ และสนับสนุนผมมาตลอดเวลาที่ได้อยู่กับ PRX ผมรู้สึกยินดีมากจริง ๆ ไม่รู้จะขอบคุณแรงเชียร์นี้ยังไงหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับ – พี่กล้า”

ขณะที่ในคลิปวิดีโอเจ้าตัวเริ่มต้นด้วยการพูดภาษาอังกฤษ โดยทักทายว่า Today I Wanna say, I just wanna say goodbye, to everyone ก่อนจะพูดต่อว่าขอพูดต่อเป็นภาษาไทย

ซึ่งเขาก็ได้บอกเล่าว่าน่าจะไม่ได้ต่อสัญญากับทางPRX พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ และฝากให้แฟนๆช่วยเชียร์น้องๆในทีมPaperRexต่อไป