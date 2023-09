“บีบีซี” สื่อดังของอังกฤษ รายงานว่า 11 ผู้เล่นตัวจริงของ ไบรตัน ในชุดที่บุกเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-1 มีค่าตัวรวมกันเพียง 16.2 ล้านปอนด์เท่านั้น

สำหรับ ไบรตัน ที่แม้จะเสียผู้เล่นแกนหลักไปหลายรายทั้ง อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ และมอยเซส ไคเซโด ทว่า “นกนางนวล” ภายใต้การนำทัพของ โรแบร์โต เด แซร์บี ก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้

โดยล่าสุดคือการบุกชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด ถึงถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้พวกเขามี 12 คะแนนจาก 5 นัดอยู่อันดับ 5 ของตาราง

The total cost of Brighton's starting XI against Manchester United was £16.2m 😲

Erik ten Hag said the Seagulls have "spent a lot of money" when comparing their spending to the Old Trafford club 😬#BBCFootball pic.twitter.com/w7QILofMxG

— BBC Sport (@BBCSport) September 18, 2023